SpaceX: Ursache der Raketen-Explosion bekannt, nächster Launch am 8. Januar

Am Montag gab SpaceX bekannt, dass sie den nächsten Satelliten am 8. Januar ins All schicken wollen. Die Untersuchungen zur Explosion im September sind abgeschlossen.

SpaceX veröffentlicht Ergebnisse der Untersuchung

In den vergangen vier Monaten haben offizielle Untersuchungen des Vorfalls, bei dem eine Rakete mit dem Facebook-Satelliten explodierte, stattgefunden. Jetzt sind die Ergebnisse da. Die Untersuchungen fanden gemeinsam mit der NASA und der US-Bundesluftfahrtbehörde statt.

Untersucht wurden auch über 3000 Videoaufnahmen, da der Vorfall am Boden passierte konnten außerdem physische Komponenten angeschaut werden. SpaceX führte nach der Explosion in Cape Canaveral, Florida, außerdem eine Reihe an Tests an seinen Standorten in Kalifornien und Texas durch.

Die Ergebnisse sagen jetzt, dass eines der drei Druckgefäße innerhalb des flüssigen Sauerstofftanks versagte. Dabei kam es zu einer Explosion. Das passierte an den Befestigungen des Gefäßes, das flüssiges Helium zur Kühlung des Sauerstoffs geladen hatte.

(Foto: SapceX)

SpaceX: Mehrere Unfall-Szenarien möglich

Es wurden mehrere glaubwürdige Ursachen für das Versagen des Druckgefäßes identifiziert, die alle mit einer Ansammlung von flüssigem oder festen Sauerstoff zusammenhängen. Für die Zukunft geplante Änderungen behandeln jetzt eben diese Probleme, SpaceX setzt vorerst auf wärmeres Helium. Sie haben aber auch eine langfristige Designänderung vorgesehen.

SpaceX plant den nächsten Launch vom Vandenbergs-Space-Launch-Complex am 8. Januar, muss dazu aber noch die Genehmigung der US-Bundesluftfahrtbehörde abwarten. Das Unternehmen will mit einer Falcon-9-Rakete Iridium-Satelliten ins All schicken.

