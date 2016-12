Spaß mit der Touch-Bar: Diese Apps will Apple nicht auf dem Macbook Pro sehen

Einige Entwickler haben Vorgaben Apples aber komplett ignoriert und die Touch-Bar des Macbook Pro mit „verbotenen“ Funktionen versehen, die alberner nicht sein könnten. Den Entwicklern kann man aber immerhin nicht vorwerfen, unkreativ zu sein.

Ein Entwickler hat es geschafft, ein Spiel auf die Touch-Bar zu bringen. Aber nicht irgendeines, sondern den kultigen Egoshooter Doom. Das Game wurde 1993 vorgestellt und gilt wegen seiner 3D-Grafik und des kommerziellen Erfolgs gewissermaßen als Meilenstein in der Computerspiele-Geschichte.

Es ist zwar fragwürdig, ob sich das Spiel wirklich auf dem schmalen Display-Streifen spielen lässt – aber es läuft! Wahrscheinlich macht es sogar mehr Spaß Doom auf diesem Game Boy im Miniformat zu zocken

Zwar auch nicht von Apple erwünscht, aber spielbarer als Doom dürfte die polyphonische Piano-App sein, die der Entwickler Graham Parks entwickelt hat. Mit ihr könnt ihr auf der Touch-Bar insgesamt 128 verschiedene Instrumente spielen.

Falls ihr kein Macbook Pro mit Touch-Bar besitzt, aber dennoch gerne in die virtuellen Tasten hauen wollt, könnt ihr euch Touché installieren.

Noch ein Klassiker: Der Entwickler Henry E. Franks hat es vollbracht Pac-Man auf die Touch-Bar zu portieren. Es ist offenbar halbwegs spielbar. Mit den Pfeiltasten könnt ihr die kleine Figur steuern. Zur Installation müsst ihr die Pac-Bar-App nur herunterladen und in den Programmordner verschieben.

Für die kleine Pause zwischendurch: Die App Space Fight zaubert euch einen Space-Shooter in die Touch-Bar.

Ihr wart früher Fan der US-TV-Serie Knight Rider mit Michael Knight und seinem supersmarten Auto K.I.T.T. mit dem roten Lauflicht auf der Front? Das Auto könnt ihr euch zwar nicht auf die Touch-Bar bringen, dafür aber das Lauflicht. Die „Knighttouchbar2000“ könnt ihr euch auf Github besorgen.

Eine weitere absolut sinnlose, aber dennoch großartige App für die Touch-Bar ist Lemmings. Das ursprünglich 1991 erschienene Spiel ist laut Entwickler Erik Olsson zwar nur ein Proof-of-Concept, dennoch: Die Lemminge sind so putzig, dass man sie einfach über die Touch-Bar laufen sehen will.

