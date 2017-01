Spotify macht US-Präsident Barack Obama ein Jobangebot

Nachdem der US-Präsident bei einem White-House-Dinner über einen Job bei dem Streaming-Dienst scherzte, machte ihm Spotify-CEO Daniel Ek ein Jobangebot auf Twitter. Dabei wurde extra eine Stelle geschaffen, die perfekt auf Obama zugeschnitten ist.

Ein Playlisten-Präsident soll acht Jahre Erfahrung in der Führung eines Staates mitbringen. Die Ausschreibung verlangt außerdem Erfahrung mit dem Erstellen von Playlisten und einen Nobelpreis. Für das White House erstellte Obama in den letzten Jahren immer wieder Spotify-Playlisten.

Hey @BarackObama, I heard you were interested in a role at Spotify. Have you seen this one? https://t.co/iragpCowpO