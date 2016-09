„Fortgeschrittene Gespräche“: Spotify will Soundcloud kaufen

Laut Insidern führen die beiden Streaming-Unternehmen derzeit fortgeschrittene Gespräche über eine mögliche Übernahme von Soundcloud, wie die Financial Times gestern berichtete. Laut Venturebeat bleiben genaue Hintergründe vorerst unklar, ein wachsender Kampf von Spotify gegen andere Streaming-Dienste könnte aber ein Grund für eine Übernahme sein.

Vor zwei Jahren wollte noch Twitter Soundcloud kaufen, diesen Juni steckten sie stattdessen 70 Millionen US-Dollar in das Unternehmen, wie Recode berichtete. Soundcloud hatte danach einen Wert von 700 Millionen US-Dollar, dieser Wert blieb allerdings vom Unternehmen unbestätigt.

As a fan of both, I'd like to see SoundCloud remain independent but this makes sense. https://t.co/7RrgHQEfao