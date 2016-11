Spotify war gestern: Warum Lidl jetzt mit Deezer gemeinsame Sache macht

Spotify hat sich mit 110 Millionen Nutzern als fester Bestandteil der Streaming-Industrie etabliert. Dazu kommt jetzt ein neuer Konkurrent – niemand geringeres als Discounter Lidl.

Jetzt mischt Discounter Lidl die Musikbranche auf: Mit günstigen Preisen will der Discounter nach angebotenen Prepaid-Tarifen nun auch Musikfans für sich gewinnen. Vorerst nur in Deutschland verfügbar, will Deezer den Discounter als zusätzlichen Vertriebskanal nutzen. Daraus folgt allerdings keine eigene Streaming-Plattform, sondern Gutscheine für Deezer. Die werden ab kommender Woche bei Lidl für 7,99 Euro im Angebot zu finden sein. Somit wird es vorerst kein Gratismodell oder eine kostenlose Testphase, wie man es beispielsweise von Spotify kennt, geben.

Kooperation zwischen Deezer und Lidl

Zum Vergleich: Im Schnitt liegt der Abopreis für Streamingdienste bei knapp zehn Euro. Deezer sieht Lidl in dem Fall als zusätzlichen Vertriebskanal: Der französische Anbieter erhofft sich von der Aktion mehr Marktanteile, wahrscheinlich auch deswegen, weil im vergangenen Jahr ein Börsengang des Dienstes geplatzt ist. Vorreiter könnte Aldi sein: Auch hier wurde im vergangenen Jahr mit Napster kooperiert und für 7,99 Euro ein Bezahlmodell samt neuer Plattform auf den Markt gebracht.

Während laut Spotify rund 40 Millionen Nutzer für ein Abomodell zahlen, sind es beim stärksten Konkurrenten Apple Music weltweit nur 17 Millionen Nutzer. Dass da eine Kooperation zwischen Deezer und Lidl zahlentechnisch nicht mithalten kann, ist den Verantwortlichen durchaus bewusst: Michael Krause, CIO bei Deezer, machte deutlich, dass er nicht glaubt, Spotify und anderen Streamingdiensten ernsthaft Konkurrenz machen zu können – die Kooperation liegt ihm trotzdem am Herzen. „Das war uns wichtig, nachdem wir so viele Jahre in den Aufbau der Marke investiert haben.“ Deezer ist nach eigenen Aussagen im vergangenen Jahr um 348 Prozent gewachsen – das sei dank „starker B2C-Marketing-Strategie“ möglich gewesen.

Auch Amazon will Spotify an den Kragen gehen

Amazon bietet in den USA bisher auch ein Bezahlmodell an: Für knapp vier Dollar kann unbegrenzt Musik gehört werden. Der Dienst soll noch in diesem Jahr nach Deutschland kommen. Nutzer können dann aus über 30 Millionen Musiktiteln auswählen. Vor allem für die Besitzer der neuen Echo-Lautsprecher könnte das ein interessantes Angebot sein: 7,99 Dollar kostet das Abo, wenn es dann nicht nur auf der Box genutzt werden soll.

via futurezone.at