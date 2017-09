Stack Overflow: Dieses Tool berechnet, wieviel du als Entwickler verdienen solltest

Ein von der populären Entwickler-Community Stack Overflow entwickeltes Tool berechnet, wieviel Geld Entwickler mit bestimmten Skills in bestimmten Gebieten verdienen (sollten).

Deutsche Entwickler verdienen rund 50.000 Euro

Im März dieses Jahres hatte eine nicht repräsentative Umfrage der großen Entwickler-Community Stack Overflow ergeben, dass eine Mehrzahl der deutschen Entwickler sich mit ihrem Gehalt teilweise oder deutlich unterbezahlt fühlten. Demnach betrug das Durchschnittsgehalt (Medianwert) in Deutschland je nach Wohn- beziehungsweise Arbeitsort zwischen 45.000 und 50.000 Euro. Diese Daten sowie Informationen aus der Entwickler-Community sind in das neue Tool von Stack Overflow eingeflossen, mit dem Entwickler berechnen können, wieviel Geld sie verdienen könnten.

Stack Overflow: Tool soll Gehälter für Entwickler berechnen. (Screenshot: Stack Overflow/t3n.de)

Der Gehaltsrechner bezieht in seine Berechnungen die Position, den Wohnort, den Bildungsgrad, die Erfahrung und Spezialisierungen wie Programmiersprachen ein. Der Wohn- oder Arbeitsort ist übrigens einer der wichtigsten Faktoren bei der Höhe der Gehälter für Entwickler. Das Tool steht derzeit für die USA, Kanada, Großbritannien und Deutschland zur Verfügung. Neben den Gehältern spuckt der Rechner gleich passende Stellen für die anfragenden Entwickler aus.

Entwickler: In Kalifornien lässt sich mehr verdienen als in Berlin

In unserem kurzen Test haben wir nach dem Gehalt für einen Desktop Developer gesucht, der in Berlin wohnt, einen Master und drei Jahre Berufserfahrung sowie Kenntnisse in Azure, Objective-C und Hadoop hat. Demnach könnte ein solcher Entwickler im Durchschnitt (Median) 62.000 Euro (brutto) verdienen. Zum Vergleich: In Kalifornien würde man mit den gleichen Voraussetzungen 115.000 US-Dollar (96.000 Euro) verdienen, in London immerhin noch 72.000 Pfund (81.250 Euro). Nicht mit eingerechnet sind freilich die Lebenskosten, die auf Entwickler in den verschiedenen Städten zukommen würden.

