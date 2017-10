Startup: Warum es sinnvoll ist, erst in fortgeschrittenem Alter zu gründen

„Gründe dein Unternehmen, so lange du jung bist und noch keine Familie hast”, haben gerade anlässlich der Startup-Konferenz Bits & Pretzels wieder mehrere Redner gesagt. Doch das ist Unsinn.

Mit 25 Jahren und direkt von der Hochschule ist man „jung und hungrig“ – auch so ein Spruch auf Startup-Konferenzen, der vom gebetsmühlenartigen Wiederholen nicht besser wird. „Wenn du jung bist und noch keine Familie hast, kannst du problemlos gründen. Du hast ja nichts zu verlieren“, gab auch Rocket-Internet-Boss Marc Samwer den jungen Leuten mit auf den Weg, die gerade einmal halb so alt sind wie er selbst. Er hat das Ende der 90er Jahre mit seinen zwei Brüdern so durchgezogen, war damit nicht immer kreativ, aber immerhin erfolgreich.

Gründer sollten erst einmal das Business lernen

Klar gehört Scheitern zum Startup-Alltag dazu und jeder Zweite erzählt auf der Bühne mit mehr oder weniger großem Stolz von Fehlentscheidungen. Aber muss man deswegen gleich im jugendlichen Übermut Geld versenken oder wäre es nicht vernünftiger, erst einmal irgendwo als Offizier anzuheuern und das Steuern eines Schiffs mit ruhiger Hand zu lernen, bevor man den eigenen Dampfer im ersten Sturm vor den Felsen setzt?

Direkt nach dem Studium nimmt man manche Belastung leichter hin, ist möglicherweise auch noch eher dazu bereit, unendlich viele Überstunden zu machen und sich zu verausgaben (auch wenn eine Untersuchung zeigt, dass gerade die heutigen Absolventen deutlich mehr Wert auf eine intakte Work-Life-Balance legen als ihre Eltern vor 20 Jahren). Doch es gibt gute Argumente dafür, erst im fortgeschrittenen Alter das eigene Unternehmen zu gründen. Denn es spricht vieles dafür, dass Gründer mit 35 oder 40 Jahren ihr Unternehmen souveräner führen, weil sie einfach über mehr Erfahrungswerte im geschäftlichen Umgang verfügen – und weil sie auf mehr Fachwissen in ihrer Branche zurückgreifen können.

Mit 25 hast du nun einmal naturgemäß nur das Wissen aus dem Studium, wenn’s gut läuft auch noch ein paar Monate in einer Unternehmensberatung oder in einem Großkonzern verbracht. Aber eines hast du nicht: Wirkliche langjährige Erfahrung in einer Branche und möglicherweise auch den Blick nach links und rechts. Und wer glaubt, quasi aus dem Methodik-Baukasten heraus (s)ein Unternehmen führen zu können, wird über kurz oder lang an seine Grenzen stoßen.

Branchenkenntnisse kommen erst mit der Zeit

Natürlich gibt es die Beispiele, dass Gründer mit jugendlicher Unbekümmertheit das nächste Möchtegern-Ebay hochziehen, ein Startup gründen, das aus Plankton und Urzeitkrebsen eine schmackhafte Mahlzeit zaubert oder sich als Germanys next Internet-Guru versuchen. Doch gerade im B2B-Umfeld und in erklärungsbedürftigen Branchen wie Medizintechnik, Industrie 4.0 oder Datenanalyse wirst du eher mit mehr Erfahrung zum erfolgreichen Unternehmenslenker. Und je nach Branche wird man dich auch erst mit einem entsprechenden Hintergrund in einem für dein Geschäftsfeld relevanten Bereich ernstnehmen.

Dass man mit fortschreitendem Alter darüber nachdenkt, eine Familie zu gründen und dass es bekanntermaßen gerade in den ersten Jahren nicht einfach ist, Kinder und Karriere unter einen Hut zu bringen, davon können vor allem weibliche (zunehmend aber auch männliche) Fach- und Führungskräfte ein Lied singen. Das will auch niemand bestreiten. Doch gerade hier bietet ein eigenes Unternehmen mehr Freiräume und Gestaltungsmöglichkeiten als der Angestelltenjob. Und die eigene Familie im Hintergrund zu haben, erdet ungemein – bei waghalsigen geschäftlichen Entscheidungen ebenso wie beim Beurteilen der Frage, ob man jetzt wirklich die Nacht durcharbeiten will.

