Nix Langweilando: Diese Tools verhelfen dir zum perfekten Startup-Namen

Wie soll’s heißen? Über den perfekten Startup-Namen zerbrechen sich Gründer oft nächtelang den Kopf. Welche Tools du bei der Recherche unbedingt zur Hilfe ziehen solltest.

Lieferando, Agrando, Kampando, Langweilando: Die Namensgebung deutscher Internetfirmen wirkt nicht besonders kreativ. Mit dem immerzu gleichen Schema verbinden die Gründer oft nicht mehr als die Hoffnung, mit vergleichsweise geringem Aufwand von der hohen Bekanntheit und dem aufgebauten Sympathie eines Trendsetters wie beispielsweise Zalando zu profitieren. So erklärte es die Markennamen-Expertin Sybille Kircher einmal in einem Interview mit dem SZ-Magazin.

Startup-Namen: Trends lieber ignorieren

„Der Nachahmungseffekt lässt leider jegliche Originalität verpuffen und die betreffenden Marken austauschbar erscheinen. Ärgerlich für denjenigen, der die Idee zuerst hatte“, so Kircher. Sie rät dazu, solche Trends getrost zu ignorieren und den Fokus vor allem auf einzigartige Namen mit ungewöhnlicher und bildhafter Sprache zu legen. Schon aus Gründen der schwierigeren Kopierbarkeit.

Wie sich methodisch in nur zehn Schritten ein passender Name für das eigene Startup finden lässt, haben wir bereits in diesem Artikel ausführlich erklärt. Für eine erste Vorrecherche kann es jedoch ratsam sein, auf bestimmte Tools für die Namensfindung zurückzugreifen. Sie erleichtern unter anderem die Suche nach geeigneten Wortkombinationen, machen Keywordtrends sichtbar und geben nicht zuletzt Aufschluss darüber, ob die gewünschte Domain überhaupt noch verfügbar ist.

Übersuggest

Wonach suchen die Leute? Übersuggest hilft auch bei der Namenssuche. (Screenshot: t3n)

Analog zur Aufbereitung von Content im Netz, sollte eine ausführliche Keyword-Recherche auch der Namensfindung bei einem Startup vorausgehen. So lassen sich internationale wie lokale Suchtrends identifizieren, was zu mehr Sichtbarkeit führen kann. Dazu empfehlen wir Übersuggest oder eben den Keyword-Planner von Google. Weitere Tools haben wir in dieser Übersicht gesammelt.

Naminum

Nun kann die Nutzung von Generatoren wie Naminum hilfreich sein. Einmal das zuvor recherchierte Keyword eingetippt, stellt der Dienst eine umfangreiche Liste auf Basis unterschiedliche Wortendungen zusammen. Natürlich sollte das nicht der Weisheit letzter Schluss sein, zur Konkretisierung der Idee genügt es aber allemal.

Knowem

Knowem untersucht, ob es den erdachten Startup-Namen schon gibt. (Screenshot: t3n)

Wem schon seit Monaten dieser eine Name für das nächste Startup im Kopf herumschwirrt, hat Glück. Ein gutes Bauchgefühl ist extrem wertvoll! Dennoch heißt das nicht, dass am anderen Ende der Welt nicht vielleicht bereits jemand anderes denselben Geistesblitz hatte. Hier kommt Knowem ins Spiel: Mit dem Dienst lassen sich (potenzielle) Markennamen auf Einzigartigkeit prüfen. Auf Basis eines Keywords durchsucht Knowem dessen Verwendung auf über 500 sozialen Netzwerken. Je weniger drüber sprechen, desto besser!

Wow Branding

Markenagenturen beschäftigen sich mit nichts anderem, als für ihre Kunden ein nachhaltiges Brandingkonzept auf die Beine zu stellen. Im Tausch gegen eine E-Mail-Adresse bietet zum Beispiel Wow Branding kostenlose Worksheets und Kriterienkataloge rund um die Namensfindung an.

Werdmerge

Mit Werdmerge lassen sich Kofferwörter für den Startup-Namen finden. (Screenshot: t3n)

Vielleicht ist es dir noch nicht aufgefallen, aber für seinen bekannten Namen hat der soziale Merkdienst „Pinterest“ einfach die Wörter „Pin“ und „Interest“ miteinander verschmolzen. Diese in der Sprachwissenschaft als Portmanteau bezeichnete Wortkombination bleibt gut im Kopf haften und lässt sich auch für unzählige andere Wörter anwenden. Vielleicht auch für dein Startup? Der Dienst Werdmerge hilft dabei, auf Basis der selbst definierten Keywords passende Kombinationen zu finden.

Impossibility

Einen Schritt weiter geht Impossbility: Auf der Website lassen sich verfügbare Domains auf Basis selbstgewählter Verben oder Adjektive finden. Vor allem die Möglichkeit, nach Länge und Klang der Domain zu filtern, ist ein Mehrwert.

Surveymonkey

Wie der Startup-Name in der Öffentlichkeit ankommt, lässt sich mit Surveymonkey herausfinden. (Screenshot: t3n)

Was Eltern und Freunden gefällt, muss noch lange nicht auch am Markt auf Gegenliebe stoßen. Das gilt für eine Geschäftsidee genauso wie eben für den Namen des Startups. Mit Tools wie beispielsweise Surveymonkey lassen sich schnell und unkompliziert Online-Umfragen erstellen und über soziale Kanäle teilen. So bekommen Gründer frühzeitig Feedback zu ihrer Naming-Strategie.

Brandbucket

Wer sich diese ganze Mühe sparen will, könnte bei Brandbucket oder Novanym an der richtigen Adresse sein. Die Unternehmen bieten handverlesene Markennamen für Startups zum Verkauf an. Aufgrund der recht üppigen Preise (zwischen 2.000 und 100.000 US-Dollar) allerdings eher nix für Einsteiger.