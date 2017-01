Die besten Podcasts für Gründer

Podcasts sind die perfekte Wissensquelle für unterwegs. Auch Gründer kommen mit der richtigen Auswahl auf ihre Kosten. Das sind unsere Empfehlungen.

Nicht immer müssen es Konferenzbesuche, Zeitschriften oder Online-Kurse sein: Wer sich als Gründer neues Wissen aneignen will, ist auch mit Podcasts gut beraten. Die Verbreitung von Sendereihen im Audioformat hat in den vergangenen Monaten spürbar zugenommen, was sich auch in einem entsprechenden Themenangebot rundum Unternehmensgründung, Technologie und Selbstständigkeit niederschlägt. Doch welches Angebot überzeugt mit welchen Inhalten? Was gibt der englischsprachige Markt her? Unsere Empfehlungen.

Wissen zum Mithören: Startup-Podcasts für Gründer. (Foto: © robcartorres – Fotolia.com=

Startup Radio

Mit einer „Talkrunde mit News und Gesprächen aus der Startup-Szene“ wirbt Startupradio.de etwa zwei Mal monatlich um die Gunst der Zuhörer. Unter der Moderation von Kirill Bauer und Jörn Menninger rekapituliert der Podcast die jüngsten Entwicklungen aus der deutschen und internationalen Gründerszene, führt aber auch immer mal wieder ein Interview mit deutschen Gründern und Investoren.

Dauer pro Episode: circa 30 Minuten

Filterblase

Eine Empfehlung in eigener Sache: „Filterblase“ ist der neue Audio-Podcast von t3n. In dem Gesprächsformat diskutiert Luca Caracciolo, Chefredakteur des t3n Magazins, mit Gästen aus Redaktion und Branche die spannendsten Technologie-Themen aus Wirtschaft und Gesellschaft und wagen auch immer wieder einen Blick in die Zukunft.

Dauer pro Episode: circa 30 Minuten

How I Build This

Erst wenige Monate alt und schon sehr populär ist „How I Build This“ von NPR. Der US-Radiosender lädt in jeder Episode einen außergewöhnlich erfolgreichen Gründer ein und lässt sich seine Strategie erklären. Bemerkenswert ist vor allem die Prominenz der Gäste: So waren unter anderem bereits Airbnb-Gründer Joe Gebbia oder Milliardär Mark Cuban zu Gast.

TWIST – This Week in Startups

Zweimal wöchentlich geht der Uber-Investor Jason Calacanis auf Sendung . Darin wird fühlt er ungewöhnlichen Geschäftsmodellen auf den Zahn. Überzeugt mit hochkarätigen Gästen: Ob Mark Cuban (Dallas Mavericks), Travis Kalanick (Uber) oder Chris Sacca (Google) – sie alle waren schon zu hören. TWIST hat auch ein umfangreiches Bezahlmodell in petto, womit sich Zuhörer weitere Extras sichern können.

Dauer pro Episode: circa 60 Minuten

50 Things That Made The Modern Economy

Eines der aktuell innovativsten Podcast-Formate ist „50 Thing That Made The Modern Economy“ – jede Woche und in nicht länger als neun Minuten stellt der Moderator eine wegweisende Erfindung vor, ohne die unsere heutige Startup-Welt nicht denkbar gewesen wäre. Besonders zu empfehlen ist die Episoden über das iPhone oder die Glühbirne.

Dauer pro Episode: Circa neun Minuten