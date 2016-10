Startup-Spirit in Stuttgart: Bosch sucht Talente für die Cloud-Entwicklung

Anzeige

Bei Bosch in Stuttgart-Feuerbach herrscht ein Gründergeist wie in der Startup-Szene. Eine der spannendsten Aufgaben, die das Unternehmen jungen ITlern derzeit bietet, ist der Aufbau der neuen Bosch IoT Cloud.

Aufbruchstimmung lag in der Luft, als Bosch im März dieses Jahres eine eigene Cloud für internetbasierte Dienste ankündigte. Die Bosch IoT Cloud sei „das letzte Puzzleteil in unserer Softwarekompetenz“, sagte Bosch-Chef Dr. Volkmar Denner. Damit werde Bosch zum Komplett-Anbieter für Vernetzung und das Internet of Things (IoT). Deutlich spürbar ist diese Aufbruchstimmung auch bei der Bosch-internen IT, dem „Corporate Sector Information Systems and Services“ (CI). Hier stellt sich ein 50-köpfiges Team der Herausforderung, die Bosch IoT Cloud aufzubauen und zu betreiben.

Das Team schafft nicht nur die technische Infrastruktur der Rechnerwolke, es bestimmt auch die Regeln und Prozesse, mit denen Bosch internetbasierte Services wie Apps entwickelt. Zudem beraten die Mitarbeiter die einzelnen Geschäftsbereiche des Unternehmens, wie sie das Internet der Dinge für sich und ihre Kunden nutzen können. „Die zunehmende Vernetzung ist für Bosch eine Riesenchance. Wesentliche Voraussetzung dafür sind Software- und IT-Kompetenz“, sagt Bosch-CIO Dr. Elmar Pritsch. „Gerade für junge Absolventen und IT-Professionals bieten wir spannende und herausfordernde Aufgaben, zum Beispiel die Weiterentwicklung der Bosch IoT Cloud oder die Entwicklung moderner Apps“.

Gründergeist bei Bosch

Cloud ermöglicht neue Geschäftsmodelle

Was Bosch für Cloud-Fachleute so spannend macht, sind zum einen die Größe und Internationalität des Unternehmens: Mit seinen vier Unternehmensbereichen – Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology – ist Bosch breit aufgestellt. Zum anderen ist es als einziges Unternehmen weltweit auf allen drei Ebenen des Internets der Dinge aktiv: Sensorik, Software und darauf aufbauende Services. Das Ziel ist, dass sich zum Jahr 2020 elektronische Bosch-Produkte aller Produktklassen mit dem Internet verbinden können. Für jedes dieser Produkte wird Bosch vernetzte Lösungen mit ergänzenden Services entwickeln und anbieten. Mit der eigenen Bosch IoT Cloud kann das Unternehmen neue Geschäftsmodelle zügig umsetzen und schnell weltweit skalieren.

Mehr Services für Kunden

Wie Bosch-Kunden von der Cloud profitieren können, zeigen drei Beispiele: Handwerksbetriebe bekommen einen besseren Überblick über den Einsatz ihrer wertvollen Betriebsmittel, weil Werkzeuge ihre Position und Verwendung senden. Autofahrer finden in der Stadt schneller eine Parkmöglichkeit, weil das Navigationsgerät freie Parkplätze in Echtzeit meldet. Hausbesitzer und Nachbarn werden auf dem Smartphone gewarnt, wenn in Abwesenheit Sensoren daheim Erschütterungen an einem Fenster messen. Eine aufwändige Alarmanlage ist dann nicht mehr erforderlich.

Jörg Sommer (links) und Konstantin Seitter

Agile Methoden

Wie also baut man eine Cloud für ein großes, breit aufgestelltes Technologieunternehmen? „Indem man bereichsübergreifend und global denkt. Ob vernetzte Mobilität, vernetzte Industrie oder vernetztes Heim, die Cloud unterstützt unterschiedlichste Anwendungen. Im Idealfall nutzen die Entwickler die gleichen Softwarekomponenten über Programmierschnittstellen, sogenannte Application-Programming-Interfaces (APIs). So entstehen aus wiederverwendbaren Micro-Services in kürzester Zeit neue vernetzte Lösungen“, erklärt Pritsch.

Jörg Sommer ist Projektmanager im Team Bosch IoT Cloud und schätzt besonders das Gefühl, „vornedran zu sein“: „Man spürt, dass man mit der Cloud einen strategisch wichtigen Beitrag für die Zukunft von Bosch liefert.“ Sein Kollege Konstantin Seitter, der als Application Consultant bei Bosch arbeitet, ergänzt: „Was mir hier besonders gut gefällt, sind die flachen Hierarchien, kreativen Freiräume, schlanken Prozesse und kurzen Entwicklungszyklen. Jeder kann seine Ideen einbringen und wird dabei vom Management unterstützt.“

Offene, farbenfrohe Atmosphäre

Verstärkung für ein junges Team

Dass Cloud Computing innerhalb der IT ein relativ neues Fachgebiet ist, zeigt die Zusammensetzung des Bosch-Teams. Die meisten Mitarbeiter sind jung, viele kommen frisch von der Universität, aus Studiengängen wie (Wirtschafts-)Informatik, Softwaretechnik oder Elektrotechnik. Bei Bosch finden sie ein modernes Arbeitsumfeld. Am Standort Stuttgart-Feuerbach entsteht derzeit ein neuer Campus für die IT-Fachkräfte des Unternehmens. Es herrscht eine offene und farbenfrohe Arbeitsatmosphäre, die inspiriert und den informellen Austausch der Kollegen untereinander anregt.

Bosch fördert zudem flexibles Arbeiten – zum Beispiel im Homeoffice – genauso wie die Balance zwischen Beruf und Privatleben. Junge ITler finden hier beides: den Freiraum, den sonst Start-ups bieten, aber auch das Know-how und die Sicherheit eines weltweit agierenden Unternehmens. Gesucht werden unter anderem IT- und Cloud-Architekten, Softwareentwickler und Experten für Standardisierung. Insgesamt will Bosch allein in diesem Jahr in Deutschland 2.100 Akademiker einstellen. Das Internet der Dinge und die Vernetzung verändern den Personalbedarf: Fast jede zweite offene Position bei Bosch hat einen Bezug zu IT.

