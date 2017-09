Hipster, Startups, Backsteinbauten: Dieser Londoner Stadtteil ist der teuerste Tech-Standort der Welt

Der Londonder Stadtteil Shoreditch ist der teuerste Tech-Standort der Welt. Im internationalen Vergleich bleibt der Startup-Standort Berlin einigermaßen bezahlbar – noch.

Die teuersten Tech-Standorte der ganzen Welt

Alleine zwischen 2009 und 2015 haben sich die Mieten in einigen Berlinern Kiezen verdoppelt. Eine Entwicklung, die bei der nach wie vor steigenden Nachfrage auf absehbare Zeit so weitergehen dürfte. Im Vergleich mit anderen beliebten Standorten der Tech-Industrie bleiben die Mieten für Gewerbeflächen in der bundesdeutschen Hauptstadt aber nach wie vor einigermaßen bezahlbar. Das geht aus einem Mietpreisvergleich des Immobilienberatungsunternehmens Knight Frank hervor.

Laut dem Unternehmen ist der teuerste Tech-Standort der Welt das Londoner Viertel Shoreditch. Hier beträgt der jährliche Mietpreis für Gewerbeimmobilien 856 Euro pro Quadratmeter und liegt damit fast so hoch, wie die Spitzenmieten in Londons Finanzzentrum. Tatsächlich ist die Nachfrage nach Büroräumen für Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen mittlerweile höher als im Bankenwesen.

In Berlin steigt die Nachfrage rasant an

Während Berlin auf der Liste der teuersten Tech-Hubs derzeit nur auf Platz 15 liegt, steigen auch hier die Büromieten. „Die rasante Flächennachfrage der Tech-Branche in Berlin hat in fast allen Teilmärkten zu erheblichen Mietsteigerungen geführt. Als Erstes konnten Mietpreise oberhalb von 384 Euro/qm p.a. am Potsdamer Platz erzielt werden. Im aufstrebenden Technologie-Teilmarkt Mediaspree werden heute schon Mieten von 336,00 Euro/qm p.a. gezahlt – damit würde es dieser Berliner Teilmarkt immer noch unter die Top-20-Städte schaffen – ein noch nie dagewesenes Phänomen für Berlin“, so Knight-Frank-Sprecher Ole Sauer.

Die teuersten Tech-Standorte der Welt im Überblick

Stadt Stadtteil Spitzenmiete

(€ pro m²/p.a.) 1 London Shoreditch 856,00 € 2 San Francisco Mid-Market 726,50 € 3 Dublin Docklands 720,00 € 4 Bangkok CBD : Rama 1, Sathorn, Sukhumvit Soi 21 700,50 € 5 Paris 1st, 2nd and 9th Districts (Cité Financière ) 698,00 € 6 Boston Seaport District 679,00 € 7 Los Angeles Playa Vista 585,00 € 8 New York Brooklyn 529,00 € 9 Beijing Zhongguancun 519,00 € 10 Washington DC NoMa (North of Massachusetts Avenue) 483,50 € 11 Austin The Domain 420,00 € 12 Seattle South Lake Union 415,00 € 13 Dubai Dubai Media City 411,00 € 14 Singapore One North 391,00 € 15 Berlin Potsdamer Platz 384,00 € 16 Toronto King & Spadina 376,50 € 17 Hong Kong Cyberport, Pokfulam 348,00 € 18 Miami Coconut Grove 330,00 € 19 Chicago Fulton Market District 330,00 € 20 Amsterdam City Centre 325,00 € 21 Sydney Pyrmont 319,00 € 22 Melbourne Richmond 302,00 € 23 Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park 259,50 € 24 Mexico City Santa Fe 257,50 € 25 Delhi Gurgaon (Cyber City) 192,50 € 26 Seoul Guro-gu (Guro Digitial Complex) & Geumcheon-gu (Gasan Digital Complex) 138,00 € 27 Madrid Julian Camarillo area 129,00 € 28 Kuala Lumpur Cyberjaya Office Market 109,00 € 29 Bengaluru Whitefield 91,00 €

