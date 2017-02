Startups schadet es besonders, wenn ihre Mitarbeiter gehen

Wenn ein junges Unternehmen ständig Mitarbeiter entlässt, nimmt die Produktivität ab. Das zeigt eine Studie. Warum viel Personalwechsel Startups schadet.

Ob Goodgame Studios, Movinga oder Jimdo: Dass Mitarbeiter entlassen werden, gehört in der Startup-Szene zur Tagesordnung. Manchmal sind sie zu schnell gewachsen und müssen ihr Team nur vorerst wieder zurückschrauben. Manchmal liegt das auch an grundlegenderen Problemen, etwa wenn das Geschäftsmodell nicht so gut läuft wie erwartet. Dabei sollte es gerade bei Startups ganz oben auf der Prioritätenliste stehen, Mitarbeiter zu halten. Denn ständige Wechsel schaden ihnen besonders, wie eine aktuelle Studie zeigt.

In dem Diskussionspapier „The Productivity Effects of Worker Replacement in Young Firms“ hat das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) untersucht, wie sich der Wechsel von Mitarbeitern auf die Produktivität von Jungfirmen auswirkt. Dafür hat der Ökonom Martin Murmann die Daten aus dem Startup-Panel des ZEW und der KfW analysiert.

Startups leiden unter geringer Managementerfahrung der Gründer

Seine Haupterkenntnis: Das Entlassen von Angestellten schadet der Produktivität von Jungfirmen. Der Wechsel treffe sie stärker, weil dadurch ihre Entwicklung gehemmt wird. Besonders stark zeigt sich dieser Effekt, wenn die Gründer wenig Managementerfahrung mitbringen und die Unternehmen noch sehr jung sind. Ersteres sorgt dafür, dass die Geschäftsführer beispielsweise nicht in der Lage sind, die passenden Mitarbeiter zu identifizieren. Zweiteres wird zum Problem, wenn der Angestellte viel Spezialwissen in seinem Bereich angehäuft hat und nicht einfach durch jemand Neues ersetzt werden kann. Der negative Effekt auf die Produktivität zeigt sich auch dann, wenn der Mitarbeiter vom Unternehmen gefeuert wird und nicht freiwillig geht.

Murmann nennt als Gründe dafür vor allem zwei Punkte: Startups haben noch keine starke Position als Arbeitgebermarke, und sie besitzen Defizite bei der Rekrutierung der passenden Mitarbeitern. Was können Startups also machen, um Entlassungen zu vermeiden? Auch darauf gibt der Studienautor eine Antwort: Das Management solle seine ersten Mitarbeiter vorsichtig auswählen und im Zweifel den Rat von Personalexperten suchen. Murmann verweist auch auf die Ausbildung von Gründern: So solle man sich in Entrepreneurship-Kursen beispielsweise stärker auf das Thema Personalmanagement fokussieren.

Mehr zum Thema: