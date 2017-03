State of Dev: Ein aktueller Überblick über Sprachen, Frameworks und mehr

State of Dev zeigt euch visuell den aktuellen Reifegrad von Technologien, Programmiersprachen, Frameworks, Web-Standards und mehr.

State of Dev: Der aktuelle Reifegrad wichtiger Web-Technologien im Überblick

Um herauszufinden, wie beliebt eine Programmiersprache oder ein Framework ist, reicht oft schon ein Blick auf das entsprechende Github-Repository. Außerdem gibt es Seiten wie 2016 Javascript Rising Star, die nochmal genau auswerten, welche Sprachen, Frameworks und Entwickler-Tools besonders gut ankommen. State of Dev will sich aber nicht damit begnügen, die aktuelle Nachfrage abzubilden, sondern versucht, das Ganze auch in einen Kontext zu setzen.

Programmiersprachen und ihr aktueller Reifegrad. (Grafik: State of Dev)

Sortiert nach Frontend, Backend, Design, Mobile, Javascript, Technologie, Startups und Management zeigt euch State of Dev Grafiken zu den derzeit wichtigsten Technologien, Anbietern, Sprachen und Frameworks an. Dabei gibt die x-Achse den jeweiligen Reifegrad an, während die y-Achse entweder die Erwartung der Entwickler-Community oder aber Adoptionsrate angibt. So seht ihr beispielsweise auf einen Blick, welche Technologien, Sprachen oder Frameworks kurz davor stehen, bereit für den Produktiveinsatz zu sein.

State of Dev: Ein Überblick über aktuelle Web-Technologien. (Grafik: State of Dev)

State of Dev: Den Vorteil hat die Übersicht

State of Dev ist praktisch für alle, die frühzeitig heiße Entwicklertrends erkennen wollen. Derzeit ist die Website zwar noch auf die erwähnten Grafiken begrenzt, zukünftig wollen die Macher aber noch deutlicher ins Detail gehen und auch Technologien mit aufführen, die nicht in den Bereich Web-Entwicklung fallen. Langfristig könnte die Website damit zu einer wichtigen Anlaufstelle für alle IT-Entscheider werden.

