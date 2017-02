Status: Whatsapp startet verschlüsselten Snapchat-Stories-Klon

Mit „Status“ startet Whatsapp einen Snapchat-Stories-Klon zum Teilen von Fotos, Videos und Gifs für 24 Stunden. Ein direkter Angriff auf den Rivalen Snapchat – der bald an die Börse geht.

Im November waren erste Hinweise auf die neue Whatsapp-Funktion Status bekanntgeworden. Betatester konnten den Snapchat-Stories-ähnlichen Dienst schon in Augenschein nehmen. Wie bei dem Rivalen können Fotos, Videos und Gifs erstellt, mit Text oder Emojis ergänzt und dann geteilt werden. Die Inhalte verschwinden nach Ablauf von 24 Stunden automatisch – auch das wie bei Snapchat. Anders als bei Snapchat sind die Status-Inhalte aber Ende-zu-Ende-verschlüsselt, genauso wie die Nachrichten im Whatsapp-Chat.

Whatsapp Status ist Ende-zu-Ende-verschlüsselt. (Foto: Whatsapp)

Status bekommt einen eigenen Tab, über die Nutzer das tägliche Update von Freunden abrufen können. Das Feature wird in den kommenden Tagen für iOS, Android und Windows Phone weltweit ausgerollt. Mit dem neuen Status soll die alte My-Status-Funktion abgelöst werden, die bei der Whatsapp-Gründung vor acht Jahren das einzige Feature des heutigen Erfolgsmessengers war, wie Whatsapp-Gründer Jan Koum schreibt.

Nutzer können ihren Kontakten darüber anzeigen, ob sie etwa verfügbar, beschäftigt oder bei der Arbeit sind. Erst als die ständige Änderung dieser Statusupdates zum Kommunikationsinstrument zwischen den Nutzern wurde, richtete Whatsapp übrigens den Chat ein, der schließlich den heutigen Erfolg brachte. Auch nach dem Start des neuen Status-Features wird es laut Whatsapp möglich sein, Bilder, Videos oder Gifs per Chat an einzelne Nutzer zu schicken.

Whatsapp Status: Neue Full-Screen-Ads möglich

Für Whatsapp könnte sich das Feature finanziell lohnen, denn es ermöglicht das Schalten von Full-Screen-Ads zwischen den verschiedenen Statusmeldungen. Auch etwas, das Snapchat vor- und Instagram mit seiner Stories-Funktion nachgemacht hat. Status ist nicht das erste Feature, das Facebook-Boss Mark Zuckerberg von Snapchat kopiert hat. Zu nennen sind hier die mittlerweile beerdigte Stand-alone-App Slingshot, das schon erwähnte Instagram Stories oder das Snapchat-ähnliche Feature „Messenger Day“ im Facebook-Messenger.

Ob sich die neue Kopie negativ auf die Aussichten von Snapchat-Betreiber Snap Inc. beim geplanten Börsengang auswirkt, bleibt abzuwarten. Snap will bei der Aktienplatzierung drei Milliarden US-Dollar einnehmen – dabei musste das Unternehmen im vergangenen Jahr einen Verlust von rund 514,6 Millionen US-Dollar hinnehmen. Im Schlussquartal 2016 verbuchte Snapchat aber immerhin rund 158 Millionen Nutzer am Tag.

via techcrunch.com