Steady: Ein Abo-Button für Blogger, Journalisten und Entwickler

Steady will über digitale Abonnements nachhaltiges Crowdfunding ermöglichen. Wir verraten euch, wie das funktionieren soll.

Steady-Macher haben aus ihren Erfahrungen bei Krautreporter gelernt

Krautreporter hatte schon zum Start 2014 ehrgeizige Pläne: Das rein von den Lesern finanzierte Projekt wollte den deutschen Online-Journalismus ordentlich aufmischen. Das kam gut an: 900.000 Euro konnte Krautreporter zum Start über Abonnements einnehmen. Dann jedoch änderte sich das Blatt und das unabhängige Online-Magazin verlor bis Ende des ersten Jahres fast zwei Drittel der Abonnenten.

Ein Problem: Zu Beginn des Projekts floss viel Geld in die notwendige Technik, statt in journalistische Inhalte. Genau hier wollen Krautreporter-Geschäftsführer Philipp Schwörbel und Herausgeber Sebastian Esser jetzt mit Steady ansetzen. Das Startup, das die beiden gemeinsam mit Gabriel Yoran gegründet haben, soll jedem die Möglichkeit geben, eine Abo-Möglichkeit für eigene Projekte aufzubauen.

Mit Steady könnt ihr ein Abonnement für euer Projekt aufsetzen. (Screenshot: Steady)

So funktionieren die Steady-Abos

Im Grunde funktioniert Steady fast so, wie wir es von anderen Crowdfunding-Portalen wie Kickstarter oder Indiegogo kennen. Ihr könnt eine Seite für euer Projekt anlegen, auf der ihr genau erklärt, was ihr mit dem Geld anfangen möchtet. Außerdem könnt ihr festlegen, wie viel Geld ihr benötigt. Im Unterschied zu Kickstarter und Konsorten handelt es sich allerdings um monatlich wiederkehrende Zahlungen.

Eure Kampagne lässt sich als Widget auch in die eigene Website integrieren. Bei Steady soll die Kündigungsfrist für Unterstützer in aller Regel einen Monat betragen. Möglich ist die Bezahlung per Kreditkarte, Paypal oder Lastschrift. Um die Verteilung des Geldes und die Rechnungsstellung kümmert sich das Startup.

