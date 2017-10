Steve „Woz” Wozniak: iPhone X ist das erste iPhone, das er nicht an Tag 1 kaufen wird

Apple-Mitgründer Steve „Woz“ Wozniak ist zwar seit Jahrzehnten nicht mehr bei Apple aktiv involviert, dennoch hat er stets ein Auge auf seine alte Firma. So gehört er jedes Jahr zu den ersten, die sich das jeweils neueste iPhone kaufen. Beim iPhone X wird er aber wohl eine Ausnahme machen, wie er dem US-Wirtschafts- und Finanznachrichtensender CNBC im Zuge der Money-20/20-Konferenz in Las Vegas erklärte.

„I'd rather wait and watch that one.“