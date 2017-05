Steve Wozniak: Apple ist zu groß, um das „Next big thing” zu liefern

Apple-Mitgründer Steve Wozniak spricht seinem ehemaligen Unternehmen ab, das „Next big thing” zu entwickeln. Apple sei schlicht zu groß. Stattdessen setzt Woz auf Tesla.

Apple? Nein! Woz setzt auf Tesla

Der mitunter streitbare Apple-Mitgründer Steve „Woz“ Wozniak hatte schon Mitte Mai auf der Cube Tech Fair in Berlin Elon Musk, Tesla und das Model S gelobt. Musk habe das erste erfolgreiche Autounternehmen seit 1927 in den USA gegründet, meinte Woz. Ähnlich positiv äußerte sich Woz, der selbst einen Tesla Model S fährt, jetzt in einem Interview mit Bloomberg TV Canada. Das „Next big thing” in der Tech-Welt werde von Tesla kommen.

Von Tesla kommt das „Next big thing“, meint zumindest Apple-Mitgründer Steve „Woz“ Wozniak. (Foto: dpa)

„Ich denke, Tesla ist derzeit auf dem besten Weg dahin“, sagte Wozniak. Musks Firma habe sehr viel in sehr riskante Dinge investiert. „Ich würde auf Tesla wetten.“ Apple hingegen sei Wozniak zufolge, wie Google, Facebook oder Microsoft, mittlerweile zu groß, um weitere revolutionäre Ideen hervorzubringen. Die Investoren Marc Andreessen und Chamath Palihapitiya hatten zuvor Tesla mit Apple in der Zeit kurz vor dem Durchbruch mit dem iPhone verglichen.

Apple-Mitgründer Woz: KI und selbstfahrende Autos

Wozniak sieht Künstliche Intelligenz (KI) als das aktuell dominierende Thema in der Tech-Welt. Dazu gehören auch selbstfahrende Autos, die laut dem Apple-Mitgründer innerhalb der nächsten fünf Jahre einen großen Einfluss auf das Leben der Menschen haben sollen. Schon bald würden Autos verkauft, die kein Lenkrad mehr haben, prognostizierte Wozniak in dem Interview. Allerdings arbeiten mittlerweile viele Hersteller an selbstfahrenden Autos – auch Apple, das aber wohl nur die Software liefern wird.

Tesla, so Wozniak, habe aber in den vergangenen Jahren eine Reihe von zentralen Entwicklungen vorweggenommen, darunter Elektroautos oder effizientere Transportsysteme. Sogar die Tunnelbohrfirma Boring Company lobte Wozniak. Seine Überzeugung, dass der nächste große Tech-Durchbruch von Tesla kommen werde, begründete Wozniak auch damit, dass Firmenchef Musk – ähnlich wie Apple-Visionär Steve Jobs – Dinge entwickle, die er selbst gerne hätte.

