Die Neuerfindung der Stockfotografie: Erlebt die Power von Adobe Stock im Livestream

Stocknutzer und Stockanbieter aufgepasst: Am 21. Juni könnt ihr live die Vorstellung von Adobe Stock, dem neuem Marktplatz für Stockmedien verfolgen, der euch einen völlig neuen Workflow ermöglicht.

Adobe Stock ist direkt in die Apps der Adobe-Creative-Cloud integriert und bietet euch mit Stockfotos, Videos, Illustrationen, 3D-Elementen und Vorlagen eine einzigartige Content-Vielfalt.

Von 19:30 Uhr bis circa 22:30 Uhr zeigen euch Sven Doelle und Murat Erimel in der #AdobeStockNacht alle Highlights von Adobes neuem Marktplatz für Stockmedien – live auf t3n.

Wer vorab keine Infos verpassen möchte, meldet sich für das Facebook-Event von Adobe Stock an oder verfolgt den Blogartikel.

Das erwartet euch im Livestream zur #AdobeStockNacht

Während der #AdobeStockNacht zeigen euch Stockfoto-Profis und Adobe-Experten, welche Vorteile euch Adobe Stock gegenüber reinen Bildagenturen bietet – egal, ob ihr mit Stockmedien arbeitet oder diese selbst erstellt.

Der Livestream

Die inspirierenden Speaker geben nicht nur Einblicke die einzigartige Content-Vielfalt, sie haben auch Tipps und Tricks zum Umgang mit Adobe Stock parat. Vom völlig neuen Sucherlebnis über effizientere Workflows bis zum richtigen Auftreten als Stockanbieter – an diesem Abend erfahrt ihr, wie euch Adobe Stock in der täglichen Arbeit weiterhilft. Außerdem präsentiert euch Adobe mit Unterstützung der Gäste viele nützliche Neuerungen.

Rechtliche Aspekte, Bildsprache und Trends – Experten plaudern aus dem Nähkästchen

Gemeinsam mit den Gastgebern Sven Doelle und Murat Erimel dürft ihr euch auf ein paar besonders kreative Gäste im #AdobeStockNacht-Livestream freuen.

Matthias Schwaighofer begeistert gleichermaßen durch Professionalität und jede Menge Humor. Der Fotograf und Digital Artist zeigt in der #AdobeStockNacht, wie ihr euren Workflow durch die Einbindung von Adobe Stock in die Kreativ-Apps der Creative-Cloud optimiert und wertvolle Zeit spart.

Illustration, Gemälde, Tape-Art, Live-Painting oder klassisches Design – Multitalent Andreas Preis macht mit den unterschiedlichsten Projekten auf sich aufmerksam. Adobe spricht mit dem Künstler darüber, warum Adobe Stock mehr als nur klassische Stockfotografie bietet. Mit dabei ist auch Birgit Palma, die mittlerweile eine der bekanntesten Illustratorinnen im deutschsprachigen Raum ist und regelmäßig Stockmedien in ihren Arbeiten verwendet.

Als Digital Artist, Retoucher und Art Director arbeitet Dom Quichotte für einige der renommiertesten Fotografen und Agenturen in Berlin und Los Angeles. Zusammen mit Sven Doelle spricht er mit den neuen Adobe-Stock-Anbieterinnen Kristina Hader, Alina Schessler und Anna Cor darüber, wie sich Qualität und Bildsprache in der Stockfotografie verändern und welche Vorteile sich daraus für professionelle Anwender ergeben.

Arne Trautmann gehört zu den erfolgreichsten Stockfotografen weltweit und ist als Anwalt für Medien- und Urheberrecht zugleich ein Experte für die rechtlichen Aspekte der Bildnutzung. Arne spricht nicht nur über Trends in der Stockfotografie, er zeigt auch seinen eigenen Weg vom Amateur in die Profiliga, spricht mit uns über die Veränderungen im Stockmarkt und erklärt, wie er zu Adobe Stock gekommen ist.

Wenn ihr die erste große #AdobeStockNacht erleben wollt, dann meldet euch hier unverbindlich für das Event an und schaltet am 21. Juni um 19:30 Uhr auf Adobes Youtube-Kanal in den Livestream oder schaut direkt hier über den eingebetteten Player zu.

Zehn Bilder zur Erstanmeldung dazubekommen

Und für alle, die jetzt schon nicht mehr warten wollen, gibt es bei Adobe Stock aktuell im ersten Monat zehn Bilder zur Erstanmeldung dazu: Also schnell ausprobieren.

