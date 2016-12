Stranger Internet of Things: Geniales Bastelprojekt wurde von Netflix inspiriert

Eine Gruppe von Bastlern und Serienjunkies hat die ikonische Weihnachts-Ouija-Wand aus der Netflix-Serie „Stranger Things“ nachgebaut. Nur überträgt ihre Variante lediglich Nachrichten von einer App.

„Stranger Things“: Wenn Serien-Nerds gleichzeitig Hardware-Hacker sind

Kaum eine neue Serie hat das Web 2016 so beschäftigt wie „Stranger Things“. Mit ihrer Hommage an die Genre-Filme der 1980er Jahre, allen voran den Werken von Steven Spielberg, John Carpenter oder Robert Zemeckies, konnte Netflix einen veritablen Serienhit abliefern. Wie es aussehen kann, wenn sich die Bastler-Szene mit „Stranger Things“ beschäftigt, zeigt jetzt die Arbeit der Makerologists. Das Bastler-Team aus Seattle hat sich für die Mini Maker Faire in Portland an den Nachbau eines ganzen speziellen Kommunikationsmittels aus der Serie gewagt.

„Stranger Things“: Fans der Netflix-Serie kennen diese Art der Kommunikation. (Foto: Makerologist / Facebook)

Gemeint sind natürlich die Kombination aus Lichtern und Buchstaben aus Joyce Byers Wohnzimmer. Auch der Nachbau der Makerologists dient zur Übertragung von Botschaften, im Gegensatz zum Serien-Pendant kommen die allerdings lediglich von einer iOS-App. Wobei das genau betrachtet wohl auch besser ist.

„Stranger Things“: Lichter werden von einem Arduino gesteuert

Zur Steuerung der verschiedenfarbigen Glühbirnen setzten die Macher ein Arduino 101 ein. Da die Installation in einem offenen Areal gezeigt werden sollte, entschied sich das Team der Makerologists gegen den Einsatz von WLAN und setzte stattdessen auf Bluetooth LE, um den Arduino per iPad-App anzusteuern. Nachdem ihr Werk auf der Mini Maker Faire gezeigt wurde, stellte es das EMP Museum in Seattle aus.

Wenn Stranger Things auf das Internet of Things trifft

via makezine.com