Einen harten Tag gehabt? Da hilft nur eines: Füße hoch und ein Gläschen Wein einschenken – oder etwa doch nicht? Wir verraten euch in der Themenwoche Karriere, was hilft.

Was ist das Erste, was du nach einem stressigen Tag auf der Arbeit daheim tust? Viele Arbeitnehmer greifen direkt zu einem Drink oder zur Fernbedienung. Doch wie eine aktuelle Studie zeigt, ist es nicht die Lieblingsserie auf Netflix oder die Flasche Wein, die uns dabei hilft, Stress im Job zu kompensieren. So hart es klingt: Du solltest deinen Ausgleich im Fitnessstudio suchen.

Das sind die neuesten Ergebnisse einer Studie, die sich mit der Gesundheit von 200 Arbeitnehmern in Schweden beschäftigt hat. Das Durchschnittsalter der untersuchten Personen betrug 39 Jahre, 51 Prozent der Teilnehmer der Studie waren weiblich.

Körperliche Fitness reduziert deinen Stress auf der Arbeit

Sport vor oder nach der Arbeit fördert die Produktivität. (Foto: Jacob Lund / Shutterstock)

Nicht überraschend ist hierbei, dass ein stressiger Job gesundheitliche Risiken birgt: Wer ständig Stress hat, hat ein erhöhtes Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden. Gestresste Arbeitnehmer neigen außerdem zu einem erhöhten Blutdruck und einem hohen Cholesterinspiegel. Dazu können sich noch Anzeichen von Depressionen gesellen. Die Studie ermittelte einen Zusammenhang zwischen der subjektiven Wahrnehmung von Stress einer Person sowie den gesundheitlichen Risiken, die daraus entstehen.

Würden Arbeitnehmer sich wirklich regelmäßig sportlich betätigen, würden sich daher vermutlich nicht nur Wahrnehmungen von Stress, sondern auch die gesundheitlichen Risiken minimalisieren. Wissenschaftler Markus Gerber sagte ergänzend dazu, dass „gestresste Arbeitnehmer dazu neigen, sich außerhalb der Arbeit auch tendenziell weniger sportlich zu betätigen.“ Zwischen den Fitness-Leveln niedrig, mittel und hoch gab es laut der Studie einen enormen Unterschied.

Natürlich ist das Fitnesstudio keine Bar und die Motivation nach einem Tag im Büro nicht sonderlich groß – doch der Versuch kann langfristig den gewünschten Wohlfühl-Effekt bringen.