Ein Blick ins Stripe-Office in San Francisco: Das Silicon-Valley-Wohnzimmer

Stripe setzt im Headquarter in San Francisco auf den neuen Wohnzimmer-Stil, der sich im Silicon-Valley gerade ausbreitet. Eine Bildergalerie mit Einblicken ins Stripe-Office.

San Francisco und das angrenzende Silicon Valley sind die inoffizielle Hauptstadt der Tech-Szene. Trends pflanzen sich von hier aus auch gerne mal in der ganzen Welt fort. Ein aktueller Trend zeigt sich auch beim Besuch im Stripe-Headquarter in San Francisco: Die Gestaltung der loftartigen Startup-Büroflächen wird mehr und mehr zu einem Abbild des heimischen Wohnzimmers – immer noch gepaart mit dem gewohnten, urbanem Industriechic.

Stripe-Headquarter in San Francisco

Stripe ist ein Vorreiter der Payment-Branche – die Payment-Infrastruktur des Startups hat seit 2011 für viel Furore gesorgt. Statt langwierige Antragsprozesse abzuwarten und noch langwierigeren Integrationsprozessen ausgesetzt zu werden, konnten Händler mit wenigen Klicks und wenigen Code-Zeilen in kürzester Zeit eine funktionierende Zahlungs-Infrastruktur implementieren. Das mit aktuell rund fünf Milliarden US-Dollar bewertete Unternehmen Stripe versorgt heute unter anderem Facebook, Twitter und Salesforce mit Zahlungsfunktionen.

Während einer Innovations-Tour am 04. Oktober 2016 durch San Francisco anlässlich der Salesforce Hausmesse „Dreamforce“ war unser Redakteur Jochen G. Fuchs für euch vor Ort im Stripe-Headquarter in der Innenstadt und hat einige Impressionen aus dem überraschend grün gestalteten Büro-Loft mitgebracht. Im Vergleich zu einigen anderen Startup- und Tech-Büros zeichnet sich dabei ein Trend ab: Die hippen Lofts und Offices in der IT-Hauptstadt der Welt werden immer mehr nach dem Vorbild des heimischen Wohnzimmers gestaltet.

Bildergalerie zum Stripe-Office