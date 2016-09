Studie zur deutschen Entwicklerlandschaft: Java wird am häufigsten genutzt

Eine aktuelle Studie wirft einen Blick auf die deutsche Entwicklerszene. Wir verraten euch die wichtigsten Ergebnisse.

Studie: Java wird von deutschen Entwicklern am häufigsten genutzt

Mit mehr als sechs Millionen Nutzern ist Stack Overflow ist die wohl bekannteste Frage- und Antwortplattform für Software-Entwickler. Jetzt haben die Betreiber der Plattform anhand der eigenen Datenbasis einen Blick auf die deutsche Entwicklerszene geworfen. Zum Stand August 2016 konnten sie über 700.000 professionelle Softwareentwickler aus Deutschland identifizieren. Bei 59,6 Prozent davon soll es sich um Full-Stack-Entwickler handeln. Laut Stack Overflow entspricht das dem weltweiten Trend.

Nach den Stack-Overflow-Daten wird hierzulande am häufigsten die Programmiersprache Java verwendet. Sie wird von 13,7 Prozent der Entwickler eingesetzt. Auf Platz 2 folgt Python mit 12,8 Prozent. Für den Mobile-Bereich entwickeln nur 5,3 Prozent der deutschen Entwickler. Dabei liegt Android mit 24.683 Entwicklern deutlich vor iOS mit lediglich 13.223 Entwicklern. Auch diese Werte decken sich laut der Plattform mit dem globalen Trend.

Stack Overflow: Das ist der durschnittliche deutsche Entwickler

Zu Beginn des Jahres 2016 hat Stack Overflow eine Umfrage unter mehr als 56.000 deutschen Entwicklern durchgeführt. Das Ergebnis: Der durschnittliche deutsche Entwickler ist zwischen 25 und 29 Jahre alt, hat 6,5 Jahre Berufserfahrung und verdient im Jahr zwischen 50.000 und 60.000 US-Dollar.

Interessant an der Studie ist auch der Vergleich der am häufigsten verwendeten Programmiersprachen nach dem Standort der Entwickler. So kommt Java in Frankfurt, Stuttgart und Karlsruhe, der Rhein-Ruhr-Region sowie Hamburg auf dem ersten Platz, und in München immerhin noch auf den Zweiten. In der deutschen Startup-Hauptstadt Berlin dominieren hingegen Python, Ruby und NodeJS. Wer sich für weitere Details interessiert, der kann sich die Stack-Overflow-Studie kostenlos herunterladen und einen Blick auf die unten stehende Infografik werfen.

Ein Klick auf den Ausschnitt öffnet die vollständige Infografik.