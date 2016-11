Ach, das gibt‘s noch? StudiVZ wird mal wieder verkauft

Einst erfolgreich, jetzt nur noch ein Schatten seiner selbst: StudiVZ wechselt erneut den Besitzer. Für zehn Millionen US-Dollar geht das soziale Netzwerk an ein US-Entertainment-Unternehmen.

StudiVZ: Dritter Verkauf des einstigen Hype-Netzwerks

Zu Spitzenzeiten konnte das 2005 gegründete soziale Netzwerk StudiVZ rund 16 Millionen Nutzer verzeichnen – was den Holtzbrinck-Verlag 2007 dazu veranlasste, 85 Millionen Euro für die Übernahme zu bezahlen. In dieser Zeit wurde StudiVZ gemeinsam mit den Schwesterportalen MeinVZ und SchülerVZ unter der Holding Poolworks zusammengefasst. Mit dem Aufstieg von Facebook ging es mit der deutschen Konkurrenz aber bergab. 2012 ging die Holding an den US-Investor Vert Capital. Jetzt wird StudiVZ zum dritten Mal verkauft.

Aller guten Dinge sind drei? StudiVZ wird wieder verkauft. (Screenshot: StudiVZ/t3n)

Neuer Eigner von Poolworks, das nach der Schließung von SchülerVZ im Jahr 2013 mittlerweile nur noch StudiVZ und MeinVZ umfasst, ist das US-Unternehmen Momentous Entertainment Group (MEG). Die Übernahme soll einen Wert von zehn Millionen US-Dollar haben, die allerdings in Form von Vorzugsaktien gezahlt werden. Der Kauf soll bis Ende dieses Jahres in trockene Tücher gebracht werden. MEG-Chef Kurt Neubauer will mit der Poolworks-Übernahme eigenen Angaben zufolge Fuß auf dem deutschen Markt fassen. Schon im Sommer hatte MEG eine Zusammenarbeit mit Poolworks vereinbart, bei der MEG Content an die sozialen Netzwerke liefern sollte.

StudiVZ: MEG-Chef schwärmt von günstigem Zukauf

Angeblich sollen StudiVZ und MeinVZ gemeinsam noch zehn Millionen registrierte Nutzer haben, die mehr als 1,2 Millionen Besuche im Monat erzeugen, wie es bei Poolworks heißt. 45 Millionen Page-Impressions sollen monatlich zu Buche stehen. Für Neubauer rechnet sich das Ganze offenbar, schließlich, lässt der MEG-CEO in einer Mitteilung wissen, zahle sein Unternehmen bei dieser Übernahme nur einen US-Dollar pro Nutzer. Microsoft habe für Linkedin dagegen 247 US-Dollar pro Nutzer bezahlt und Facebook sei mit 200 US-Dollar pro Nutzer bewertet. Mal sehen, ob es in den kommenden Wochen wieder positive Meldungen über StudiVZ geben wird.

