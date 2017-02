8 Beispiele für einen perfekten Styleguide

Ein Styleguide legt fest, wie Unternehmenslogos, Slogans und andere Gestaltungselemente in der Öffentlichkeit genutzt werden dürfen. Diese Beispiele zeigen, wie es richtig geht.

Was in einem Styleguide steht

Wer auf Nummer sicher gehen will, dass die eigenen Gestaltungsrichtlinien nicht missachtet werden, erstellt üblicherweise einen Styleguide. Das Dokument dient Mitarbeitern, Kunden oder Partnern eines Unternehmens als Blaupause zur Gestaltung von Broschüren, Werbeanzeigen oder Visitenkarten. Styleguides dokumentieren die Säulen der Corporate Identity und sorgen für ein einheitliches Erscheinungsbild. Zu den wichtigsten Elementen gehören unter anderem:

Unternehmenswerte

Logonutzung

Farbpaletten

Typographie und Schriftarten

Verwendete Slogans

Powerpoint-Templates

Briefköpfe

E-Mail-Templates

Viele Unternehmen weisen jedoch nur versteckt auf einer Unterseite auf ihre Gestaltungsrichtlinien hin. Auch inhaltlich gehen die Styleguides oft nicht über ein paar Do’s and Dont’s hinaus. Wie es besser geht, zeigen die Beispiele kleiner und großer Marken, die wir in der folgenden Übersicht zusammengestellt haben. Vielleicht liefern sie dir die nötige Inspiration für dein nächstes Designprojekt?

Diese Beispiele sind jeden Blick wert

Bestbuy

So sieht der Styleguide von Bestbuy aus. (BIld: theoneoff.com)

Bei der US-Elektronikkette Bestbuy hat man das Design des Styleguides gleich einer Agentur überlassen. Kein Wunder, dass das Ergebnis was her macht: Von den Werten über die Slogans bis hin zur Gestaltung der Dienstkleidung ist an alles gedacht.

University of Berkeley

Solche Farben verbindet man eher nicht mit einer Universität. (Screenshot: t3n.de)

Auch die renommierte University of Berkeley hat sich Gestaltungsrichtlinien auferlegt. Optisch ist der Styleguide ein Gegenentwurf zum sonst eher biederen Image wissenschaftlicher Einrichtungen: Wechselnde Farben trennen die einzelnen Kapitel sichtbar voneinander und große Fotos trotzen dem üblichen Weißraum-Overload.

Shopco

Das Düsseldorfer Startup Shopco setzt von Anfang an auf eine starke Marke. (Screenshot: t3n.de)

Wie Shopco aus Düsseldorf beweist, können auch kleine Startups mit einem ansprechenden Styleguide auf sich aufmerksam machen. Die knalligen Farben, großen Schriften und imposanten Fotos bringen die Vision des jungen Unternehmens gut zum Ausdruck: Onlineshoppen soll Spaß machen.

Uber

Uber überzeugt mit einem animierten Styleguide im Web. (Screenshot: t3n.de)

Es muss nicht immer ein ödes PDF sein: Uber zeigt, dass Gestaltungsrichtlinien auch auf der eigenen Website eindrucksvoll in Szene gesetzt werden können. Die animierten Clips und Parallax-Elemente sind eine willkommene Abwechslung.