Dieser stylische Mini-PC läuft mit Windows 10 und passt in deine Hosentasche

Der Sirius A war einer der hellsten Sterne am IFA-Firmament. Das Gerät ist ein Mini-PC für die Hosentasche. Wir stellen euch den kleinen Alleskönner vor.

Sirius A: Mini-PC soll Tablet, TV-Box und Desktop-Rechner ersetzen

Sirius A: Mini-PC soll Tablet, TV-Box und Desktop-Rechner ersetzen. (Foto: Ockel Computers)

Die Zeiten des klassischen Desktop-Rechners sind vorbei – damit haben wir uns abgefunden, fiel ja auch nicht schwer. Große, unhandliche Metallgehäuse sind nicht mehr alltagstauglich. Selbst Büroarbeiter klemmen in der Regel nur noch ihren Laptop an einen Bildschirm und können das Gerät so jederzeit mitnehmen – zum Meeting, in den Urlaub oder nach Hause. Das niederländische Startup Ockel Computers setzt jetzt noch eins drauf – mit dem „Sirius A“-Rechner, quasi einem Desktop-PC für die Hosentasche.

Der keilförmige Computer hat eine ästhetische Optik, aber besticht auch mit seinen inneren Werten: Der verbaute Intel Atom X7-Z8750 ist der leistungsfähigste Prozessor der Einsteiger-Chipreihe von Intel. Die Quadcore-CPU mit 1,6 GHz Basistakt kann mit einem temporären Burst auf 2,56 GHz hochgetourt werden. Zudem sind 4 GB RAM enthalten. Die Onboard-Grafikeinheit unterstützt die Wiedergabe von 4K-Inhalten.

Das Gerät läuft Windows 10. Theoretisch ist es laut Entwicklern aber auch möglich, auf dem Gerät eine Linux-Distribution oder eine andere Windows-Ausgabe zu installieren. Von Haus aus sei jedoch keine Veröffentlichung eines alternativen Betriebssystems geplant, heißt es. In unserem Video stellen wir euch das Gerät vor.

Auf der IFA haben die Entwickler einen ersten Prototypen vorgestellt. Ende des Jahres soll das Chip-Design schließlich finalisiert und ein letztes Testgerät gebaut werden. Sofern alles nach Plan läuft, startet die Massenproduktion im April 2017, ab Mai soll der Mini-PC laut Hersteller schließlich ausgeliefert werden. Finaziert wird das alles derzeit über Crowdfunding: 500 Dollar (derzeit rund 446 Euro) verlangt das Startup von allen Investoren, die im kommenden Jahr einen Rechner erhalten wollen. Das Ziel von 100.000 Dollar konnte man damit kürzlich erreichen.