Super Bowl 2017: Das sind die 5 plus 1 coolsten Werbespots der Tech-Riesen

Der 51. Super Bowl 2017 geht in der Nacht von Sonntag auf Montag über die Bühne. Neben dem Sport stehen die zahlreichen Werbespots im Fokus. Wir zeigen euch die coolsten Video-Ads der Tech-Riesen.

Super Bowl: 5 Millionen Dollar für 30 Sekunden

Der jährlich stattfindende Super Bowl, das Finale der nordamerikanischen Football-Liga NFL, gilt als größtes Einzelsportereignis der Welt. Dieses Mal ringen die New England Patriots und die Atlanta Falcons um den Titel. Hunderte Millionen Menschen werden in Nordamerika und der ganzen Welt vor den Fernsehbildschirmen sitzen und mitfiebern. Kein Wunder, dass die großen Marken sich und ihre Produkte präsentieren wollen.

Super Bowl 2017: Ford wirbt für selbstfahrende Autos. (Screenshot: Ford/Youtube/t3n)

Für einen 30-sekündigen Spot werden bis zu fünf Millionen US-Dollar fällig, die Video-Ads sind daher besonders aufwendig gestaltet. Zu den laut Quartz Media rund 50 bezahlten Werbespots gehören auch jede Menge von Tech-Konzernen. Wir zeigen euch eine kleine Auswahl der coolsten Videos.

T-Mobile

Der US-Mobilfunkprovider T-Mobile präsentiert sich mit dem kanadischen Popstar Justin Bieber, der einen Pass zu NFL-Star Rob Gronkowski werfen darf. Mit Terrell Owens hat ein weiterer Profi-Football-Star einen Auftritt. Darüber hinaus soll es einen Werbespot mit Martha Stewart und Snoop Dogg geben. Insgesamt vier Spots soll T-Mobile für den Super Bowl geplant haben.

Google

Google wird beim 51. Super Bowl seinen smarten Lautsprecher Google Home bewerben. Unter dem Motto „Welcome Home“ und unterlegt mit der Musik zu dem Song „Country Roads take me Home“ sind verschiedene Menschen zu sehen, die nach Hause kommen oder zu Hause sind und die Hilfe des kleinen Assistenten in Anspruch nehmen.

Intel

Der Chipriese Intel setzt wie T-Mobile auf die Zugkraft eines Football-Stars. Patriots-Quarterback Tom Brady wird nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch in den Werbepausen auf dem Fernsehbildschirm zu sehen sein. In dem 30-Sekunden-Spot stellt Intel seine 360-Grad-Replay-Technologie vor.

Nintendo

Nintendo will im Rahmen des Super Bowl die Werbetrommel für seine neue Konsole Switch rühren. In dem 30-Sekunden-Spot wird das Game „Legend of Zelda: Breath of the Wild“ gezeigt, dazu läuft der Song „Believer“ von Imagine Dragons.

Godaddy

Der Domainregistrar und Webhoster Godaddy hat in seinem Spot zum Super Bowl jede Menge Memes und Eastereggs aus der Onlinewelt versteckt. Das Internet wird dabei von einem tätowierten Katzenfan dargestellt.

Ford

Autobauer statt Tech-Riese: Mit einem innovativen Spot macht Ford in einem 90-sekündigen Werbevideo auf seine neuen Technologien aufmerksam. Zu sehen sein werden unter anderem selbstfahrende Autos sowie Fahrzeug-Sharing-Programme.

