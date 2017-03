Super Mario Run ist jetzt auch für Android verfügbar

Wenn du gerade Mittagspause hast oder dir die Zeit nach Feierabend vertreiben willst, kommt folgende Info genau richtig: Super Mario Run ist jetzt auch für dein Android-Smartphone verfügbar.

Am späten Mittwochabend stellte Nintendo einen Tag früher als erwartet das Spiel in den Google-Play-Store. Wie in der Klassiker-Version läuft Mario hierbei nach rechts, um seine Prinzessin zu retten und fiese Gegner zu besiegen – springen lässt du ihn, indem du dein Display antippst. Je länger du das Display berührst, umso höher springt er.

Drei Level testen, danach muss gezahlt werden

Allerdings funktioniert der Spaß nur online: Solltest du im Flugzeug sitzen oder generell keinen Empfang haben, ist es bisher nicht möglich, weiterzuspielen. Die konstante Internetverbindung bleibt erforderlich. Für viele User einer der größten Kritikpunkte. Außerdem lässt sich das Spiel zwar die ersten drei Level lang kostenlos spielen, muss im Anschluss daran aber bezahlt werden. Die Freischaltung aller weiteren Level kostet zehn Euro.

Apple hatte schon vorgelegt und Super Mario Run Ende 2016 für iPhone-Nutzer präsentiert. Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto war sichtlich aufgeregt: Zuvor hatte es noch kein Jump'n'Run-Spiel für das Smartphone gegeben. Nintendo erhofft sich, mit der Android-Version erheblich mehr Umsatz machen zu können, da das Android-Betriebssystem auf knapp 80 Prozent der Smartphones läuft. Bisher lesen sich die Bewertungen im Google-Play-Store positiv – abgesehen von den üblichen Kommentaren, die sich über den Preis der Vollversion beschweren.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Zahlen bei der Android-Version entwickeln: In Apples Appl-Store kauften laut Spiegel Online lediglich fünf Prozent die Vollversion.

