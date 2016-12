Super Mario Run: iPhone-Game könnte Nintendo mehr Geld einbringen als ein Hollywood-Blockbuster

Während ihr in Super Mario Run Münzen sammelt, braucht sich Nintendo nicht mit Kleingeld abzufinden. Im ersten Monat könnte das Spiel mehr als 70 Millionen US-Dollar einbringen.

Ab dem 15. Dezember 2016 flitzt der Kultklempner Mario erstmals auch über die iPhone-Bildschirme dieser Welt. Für Nintendo könnte sich ihr Mobile-Debüt lohnen: Randy Nelson von der App-Intelligence-Firma Sensortower schätzt, dass der Bruttoumsatz durch Super Mario Run im ersten Monat bei etwa 71 Millionen US-Dollar liegen könnte. Das würde Nettoeinnahmen von 50 Millionen US-Dollar entsprechen.

Super Mario Run: Nintendos Einstieg in die Welt der Smartphone-Games könnte ordentlich Geld abwerfen. (Grafik: Sensortower)

Bei seiner Prognose geht Nelson davon aus, dass Super Mario Run auf Anhieb zu einem der fünf erfolgreichsten iOS-Spiele aufsteigt – wenn die Einnahmen im ersten Monat als Grundlage genommen werden. Die kostenfreie Variante werden nach seinen Schätzungen mehr als 50 Millionen Menschen weltweit in diesem Zeitfenster herunterladen. Das wären etwa 56 Prozent mehr, als bei Pokémon Go. Allerdings war der Augmented-Reality-Hit zunächst auch in weniger Ländern offiziell verfügbar.

Super Mario Run: Erfolg hängt von der Qualität der kostenfreien Basisversion ab

Die größte Herausforderung für Nintendo wird darin bestehen, die Zocker davon zu überzeugen, dass sie nach dem Download der kostenfreien App auch die 9,99 Euro zur Freischaltung aller Inhalte ausgeben. Entscheidend dafür, so Nelson, ist die Qualität des Demo-Contents. Immerhin gibt es im App-Store genug andere Spiele, die nicht so viel kosten. Dennoch glaubt der Analyst daran, dass Nintendo eine extrem gute Konversionsrate erreichen kann. Ob er damit recht behalten wird, werden wir wohl spätestens 2017 überprüfen können.

