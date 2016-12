Super Mario Run knackt Pokèmon-Go-Rekord am ersten Tag – aber schlechte Bewertungen

Wie Techcrunch berichtet wurde Super Mario Run am ersten Tag bis zu fünf Millionen Mal heruntergeladen. Diese Zahl stammt von der Analyse-Seite Sensor Tower. Andere Unternehmen wie Apptopia sprechen von nur knapp drei Millionen Downloads. Auch die Download-Schätzungen von Pokémon Go schwanken, sie liegen für den ersten Tag zwischen 900.000 und zehn Millionen.

Dabei muss auch bedacht werden, dass Pokémon Go zum Start nicht weltweit verfügbar war, während Super Mario Run in 150 Ländern gleichzeitig launchte.

Super Mario Run is pretty fun, but I won’t play it much, seeing as it’s a mobile game you can’t play on the subwayhttps://t.co/BvbIPUIA6G pic.twitter.com/pjfQWUNpNW