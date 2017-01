Superintelligenz: Diese kommende Erfindung könnte das Ende der Menschheit bedeuten

Viele Experten glauben, dass Computer echte Intelligenz entwickeln könnten. Eine sich selbst verbessernden KI wäre die Folge – und das Ende der Menschheit, wie wir sie kennen. Die Neuland-Kolumne.

Was lässt einige der größten Geister unserer Zeit, Leute wie Stephen Hawking, Bill Gates und Elon Musk, nachts nicht schlafen? Es ist die Frage, ob die nächste große Erfindung der Menschheit – eine sich selbst verbessende Künstliche Intelligenz (KI) – das Ende der Menschheit bedeutet oder uns in eine Epoche führen, in der Leid und Tod überwunden werden.

Alle drei gehen nämlich davon aus, dass entweder das eine oder das andere passieren wird. Wer heute jung ist, könnte diesen Zeitpunkt noch miterleben. Die Frage, die zahlreiche der hellsten Köpfe rund um die Welt schon lange beschäftigt, ist: Wann wird es der Menschheit gelingen, eine KI zu bauen, die mit der universell anwendbaren Intelligenz eines Menschen mithalten kann?

Denn wenn dieser Zeitpunkt kommt – und die meisten Experten gehen davon aus, dass er kommt – wäre diese KI in der Lage, sich selbst zu verbessern. Und diese verbesserte KI könnte sich wiederum selbst noch stärker verbessern: Ein immer schneller drehender Kreislauf der Selbstverbesserung wäre in Gang gesetzt. Die Folge wäre eine Intelligenz-Explosion und das, was sich manche herbeiwünschen und andere befürchten: Eine künstliche Superintelligenz, die jede Intelligenz, die ein biologischer Mensch erreichen kann, komplett in den Schatten stellt. Binnen kurzer Zeit könnte eine solche KI auf einen Menschen schauen wie wir auf ein Insekt.

Ray Kurzweil: 2045 überflügelt KI den Menschen

Der nicht unumstrittene Zukunftsforscher Ray Kurzweil geht davon aus, dass künstliche Intelligenz die menschliche Intelligenz um das Jahr 2045 erstmals übersteigen wird. Allerdings haben optimistische Schätzungen im Bereich der KI eine Tradition, die so alt ist wie das Forschungsgebiet selbst: Der KI-Forscher Herbert A. Simon schrieb 1965: „Maschinen werden innerhalb von 20 Jahren in der Lage sein, jede Arbeit zu erledigen, die heute Menschen ausführen können.“ Er sollte sich irren, das ist bis heute nicht ansatzweise der Fall.

Spätestens seit Googles Software AlphaGo den aktuell besten menschlichen Spieler des uralten chinesischen Brettspiels Go geschlagen hat, ist das Thema KI aber wieder in aller Munde. Der Sieg der Software über das Spiel, bei dem anders als beim Schach Intuition die Hauptrolle spielt, zeigte, dass die Forschung am Thema weiter ist, als viele Experten glaubten. Manche sprechen davon, dass Googles künstliches neuronales Netzwerk aufzubauen – ein Prinzip, das von biologischen Gehirnen übernommen wurde – zehn Jahre weiter sei, als Experten bislang angenommen hatten.

Und Kurzweil argumentiert mit Moore’s Law: Die irgendwann sich selbst erfüllende Prophezeiung eines Intel-Technikers, dass sich die Anzahl der Transistoren – und damit auch in etwa die Leistung – von Computerchips etwa alle zwei Jahre verdoppelt. Eine regelmäßige Verdopplung bedeutet exponentielles Wachstum. Das ist etwas, das sich Menschen nur schwer vorstellen können, selbst wenn sich Verdopplung zunächst nicht übermenschlich anhört.

Was exponentielles Wachstum bedeutet, macht eine alte Legende deutlich: Demnach erfand einst ein weiser Mann in Indien das Schachspiel und sollte dafür vom König belohnt werden. Sein Wunsch klang in den Ohren des Königs zunächst bescheiden: Er wolle mit Weizenkörnern belohnt werden – auf dem ersten Feld des Schachbretts ein Korn, auf dem zweiten zwei Körner, auf dem dritten vier und so weiter.

Das menschliche Gehirn ist das komplexeste bekannte System im Universum.

Der Wunsch ist keineswegs bescheiden, sondern unmöglich zu erfüllen: Rechnet man die exponentielle Funktion für ein Schachbrett mit 64 Feldern durch, ergibt sich eine Summe von etwa 18,45 Trillionen Weizenkörnern. Das liegt daran, dass die Summe mit jedem weiteren Feld nicht linear, sondern exponentiell wächst – ebenso wie die Anzahl der Transistoren auf einem Chip seit 1965 etwa alle zwei Jahre.

Das erklärt einerseits, warum die halbe Welt Smartphones in der Tasche mit sich herumträgt, die vor 20 Jahren noch als Supercomputer gegolten hätten. Und es gibt Kurzweil und anderen die Hoffnung, dass wir viel näher an einer KI sind, die in der Lage ist sich selbst zu verbessern, als wir intuitiv glauben.