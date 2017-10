Kassenloser Supermarkt: Amazon Go bald in Paris?

Amazon will sein Konzept eines kassenlosen Supermarktes, Amazon Go, wohl nach Frankreich bringen. In Paris sucht der E-Commerce-Riese angeblich nach Partnern und Supermärkten zum Kauf.

Amazon Go: Kassenlose Supermärkte vor Frankreich-Start

Im Februar hatte Amazon passende Räumlichkeiten für sein Amazon-Go-Konzept in London gesucht – und im Frühjahr vier Slogans zur Bewerbung des Konzepts bei den zuständigen Behörden in Großbritannien und der EU zum Schutz angemeldet. Jetzt sucht der US-amerikanische E-Commerce-Riese offenbar in Frankreich, insbesondere in Paris, nach möglichen Partnern und Zukäufen im Supermarktbereich, wie Le Monde unter Berufung auf Insider berichtet.

Amazon Go: So sieht der kassenlose Amazon-Supermarkt von außen aus. (Foto: Amazon)

Dem Bericht zufolge will Amazon in Frankreich in den kommenden zwei Jahren rund 15 Geschäfte im Amazon-Go-Stil eröffnen. Allerdings sollen die angesprochenen französischen Supermarktbetreiber und Lebensmittelhändler die gewünschte Partnerschaft oder einen Verkauf von Geschäften an den E-Commerce-Riesen bisher verweigert haben. Der Konzern Casino etwa hat einen Verkauf seiner Monoprix-Kette ausgeschlossen.

Auch die Handelskonzerne Intermarché und Système U haben ein Interesse Amazons bestätigt, aber eine Zusammenarbeit nach eigenen Angaben abgelehnt. „Amazon ist nicht unser Freund: Am Ende ist es ihr Ziel, uns zu fressen, aber wir werden ihnen nicht die Tür öffnen und ihnen die Speisekarte geben“, zitiert Le Monde einen Insider aus den Unternehmen.

Amazon Go: Handelskonzerne reagieren ablehnend auf Amazon-Offerten

Auch in Großbritannien wollen die etablierten Händler offenbar keine gemeinsame Sache mit Amazon machen. Die Supermarktkette Morrisons, Nummer vier auf der Insel, sei von Amazon kontaktiert worden, habe aber ebenfalls eine Partnerschaft abgelehnt. Um den Druck auf den Handel zu erhöhen, wolle Amazon in Eigenregie Supermärkte eröffnen, wie ein Branchenkenner der französischen Zeitung sagte.

In den USA war Amazon durch die 13 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme der Bio-Supermarktkette Whole Foods groß in den stationären Handel mit frischen Lebensmitteln eingestiegen. Auch in Deutschland ist der E-Commerce-Riese seit Mai mit seinem Dienst Amazon Fresh in dem Sektor aktiv. Die alteingesessene Konkurrenz hält mit eigenen Online-Angeboten und Lieferdiensten dagegen.

