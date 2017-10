Surface Book 2: Microsoft kündigt 2 neue 2-in-1-Notebook-Modelle an

Microsoft hat etwas überraschend zum Release des Fall Creators Updates für Windows 1o eine neue Version des Surface Book angekündigt. Das Surface Book 2 erscheint sogar in zwei Größen.

Microsoft Surface Book 2: 2 neue Modelle – nur das kleine kommt nach Deutschland

Zur Veröffentlichung des Fall Creators Updates von Windows 10 am 17. Oktober hat Microsoft eine kleine Überraschung parat: Über zwei Jahre nach der Vorstellung des ersten Surface Book hat Microsoft endlich eine Neuauflage des 2-in-1-Notebooks offiziell vorgestellt. Dabei belässt der Redmonder es nicht bei einem Modell, sondern bringt eines mit 13,5- und eines mit 15-Zoll-Display, jedoch kommt nur eines davon nach Deutschland.

Microsoft Surface Book 2. (Bild: Microsoft)

Auch wenn das große Modell vorerst nicht nach Deutschland kommt, hat Microsoft dazugerlent: Denn während Microsoft hiesige Interessenten beim ersten Surface Book lange zappeln ließ, bis es auch nach Deutschland kam, verhält es sich bei der zweiten Modellauflage etwas anders. Denn die 13,5-Zoll-Version wird in vier Varianten schon am 16. November in den deutschen Handel kommen. Das große Surface Book 2 soll aus unbekannten Gründen vorerst nur in den USA verkauft werden.

Das Surface Book 2 ist wie sein Vorgänger vielseitig einsetzbar. (Bild: Microsoft)

Was steckt im Surface Book 2?

Im neuen Surface Book 2 verbaut Microsoft Intels achte Prozessor-Generation und Nvidias dedizierte Grafikeinheiten Geforce GTX 1050 oder 1060. Es sei zu erwähnen, dass in der kleinsten Ausführung des Geräts noch ein Core-i5-Chip der siebten Generation, unterstützt von Intels UHD Graphics 620, verbaut wird. Microsoft zufolge seien die neuen Modelle bis zu doppelt so stark wie die erste Surface-Book-Generation. In Sachen Akkulaufzeit versprechen die Redmonder bis zu 17 Stunden im Videoplayback.

Bilder Microsoft Surface Book 2. (Bild: Microsoft) 1 von 9

Je nach Ausführung ist das 1,5 Kilogramm schwere Surface Book 2 ausgestattet mit 256 Gigabyte bis einen Terabyte SSD-Speicher und acht oder 16 Gigabyte RAM. Das 13,5-Zoll-Pixel-Sense-Display löst wie beim Vorgänger mit 3.000 x 2.000 Pixeln auf (267 ppi) und lässt sich selbstredend per (Multi-)Touch oder Stift bedienen.

Zur weiteren Ausstattung gehören WLAN nach ac-Standard, Bluetooth 4.1 LE, zwei USB Typ-A- (USB 3.0), und ein USB-C-Port. Ferner sind ein SD-Kartenleser (UHS-II SDXC), eine 3,5-Millimeter-Audiobuchse und zwei Surface-Connect-Anschlüsse an Bord. Wie beim ersten Modell ist eine Windows-Hello-Kamera verbaut. Darüber hinaus sind zwei Kameras im Surface Book 2 zu finden: Auf der Front steckt eine mit fünf Megapixeln, auf der Rückseite sitzt eine Acht-Megapixel-Kamera.

Das neue Surface Book 2 kann laut Microsoft ab dem 9. November vorbestellt werden. Preise für den europäischen Markt wurden noch nicht genannt – in den USA geht es ab 1.499 US-Dollar los. Weitere Informationen zur Ausstattung findet ihr in der Produktbeschreibung.

