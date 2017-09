Surface Pro LTE und ARM-Notebooks? Microsoft plant Event im Oktober

Microsoft scheint im Oktober ein Hardware-Event veranstalten zu wollen. Im Zuge dessen könnte das Unternehmen zwei Wochen nach Release des Fall-Creators-Update neue Surface-Hardware vorstellen.

Microsoft-Event: Surface Pro mit LTE und Update für Surface Studio?

Alle Jahre wieder veranstaltet Microsoft ein Hardware-Event im Oktober. Auch in diesem Jahr scheint es wieder der Fall zu sein, wie The Verge zu berichten weiß. So soll Surface-Boss Panos Panay Ende Oktober auf der hauseigenen Veranstaltung Future Decoded in London sprechen und dabei mindestens ein neues Produkt präsentieren.

Das Microsoft Surface Pro könnte im Oktober als LTE-Version erscheinen. (Foto: Microsoft)

The Verge geht davon aus, dass Panay mehr als nur ein neues Gerät in petto haben könnte. Mit von der Partie sein könnten eine LTE-Version des Surface Pro und ein Update von Microsofts Konferenz-System Surface Hub sein. Ebenso wäre ein Upgrade des Surface Studio denkbar – wir erinnern uns, der All-in-One-Rechner wird immer noch mit den etwas in die Jahre gekommenen Intel-Prozessoren der sechsten Generation (Skylake) verkauft. Bis Ende Oktober sollten die neuen Coffee-Lake-Prozessoren für Desktop-Rechner bereit sein.

Surface-Event: Microsoft könnte erste ARM-Geräte für Windows 10 zeigen

Microsofts Windows-10-Notebooks mit ARM-Chips sollen noch in diesem Jahr kommen. (Grafik: Khiron-Sigma)

Darüber hinaus sollen noch in diesem Jahr die ersten lüfterlosen, ultraschlanken ARM-basierten Notebooks mit Qualcomms Snapdragon-835-Prozessoren auf den Markt kommen. Auf der IFA 2017 hieß es seitens Microsoft, man befinde sich noch im Zeitplan. Die ARM-Notebooks werden aber nicht direkt von Microsoft hergestellt, sondern von diversen Hardware-Partnern wie Asus, HP und Lenovo. Nichtsdestotrotz dürfte Microsoft sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und die Geräte unter Anwesenheit der OEM-Partner selbst ankündigen.

Etwa zwei Wochen vor dem Surface-Event wird Microsoft das neueste Windows-10-Update freigeben. Mit diesem sollen auch die diversen Mixed-Reality-Brillen von Acer, Lenovo, Dell und Asus funktionieren. Das Fall-Creators-Update wird von Microsoft am 17. Oktober veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt wird es aber aus Sicherheitsgründen noch nicht auf alle Geräte ausgerollt.

