Kommt der Surface-PC? Microsoft stellt am 26. Oktober neue Hardware vor

Microsoft hat die Einladungen für seine Produktpräsentation im Herbst verschickt. Der Konzern soll neben Surface-Zubehör auch einen Desktop-Rechner vorstellen.

Hinweise auf neuen Desktop-Rechner von Microsoft

Die Weihnachtssaison ist eröffnet: Nach Apple und Google lädt jetzt auch Microsoft zu einem Launch-Event für neue Hardware am 26. Oktober in New York. Was das Unternehmen vorstellen wird, darüber gibt es bisher nur Gerüchte. Klar ist, dass es keine neue Generation des Wearables Microsoft Band gibt. Den Verkauf des Band 2 hat der Konzern kürzlich eingestellt und den Launch des Band 3 auf unbestimmte Zeit verschoben.

Updates für das Surface Pro und das Surface Book soll Microsoft laut The Verge ebenfalls noch nicht im Herbst präsentieren. Allerdings gibt es Hinweise auf einen PC, wie Ars Technica berichtet. Dokumente der US-Kommunikationsbehörde FCC deuten auf eine Maus und eine Tastatur für die Surface-Reihe hin, im August tauchte außerdem eine Patentanmeldung für einen modularen PC von Microsoft auf.

Microsoft könnte die Surface-Reihe um einen Desktop-PC mit Maus und Tastatur ergänzen. (Grafik: Microsoft)

Surface Phone frühestens 2017

Ein Surface Phone soll nächstes Jahr oder erst 2018 kommen, beruft sich ZDNet auf Insider-Informationen. Bei der Produktpräsentation in New York will Microsoft auch über die Zukunft von Windows 10 sprechen, die nächsten großen Updates für das Betriebssystem kommen ebenfalls erst 2017.

Microsoft überträgt den Hardware-Event am 26. Oktober via Livestream.

