Surface Studio: Microsoft macht Apples iMac mit All-in-One-PC Konkurrenz

Microsoft hat im Zuge seines Windows-10-Events eine „neue“ Hardware-Kategorie vorgestellt: das Surface Studio. Dabei handelt es sich um einen All-In-One-PC mit 28-Zoll-Display und schickem Design.

Surface Studio: Microsofts erster eigener All-In-One-PC für Profis

Panos Panay, Microsofts Chef der Surface-Sparte, hat ein Jahr nach Enthüllung des Surface Book ein neues Familienmitglied der Surface-Reihe vorgestellt. Das neue Surface Studio richtet sich an Profis und will damit in direkte Konkurrenz zu Apples iMac gehen. Design und Ausstattung dürften den einen oder anderen ansprechen: das Gehäuse des iMac-Konkurrenten besteht aus Aluminium, der Displayrahmen misst durchgehend 12,5 Millimeter.

Microsofts Surface Studio ist vielseitig einsetzbar. (Foto: Microsoft)

Das 4,5K-PixelSense-Display des Surface stand bei der Vorstellung des Surface Studio im Fokus. Der Touch-Screen misst 28 Zoll, hat eine Ratio von 3:2 und eine Pixeldichte von 192 Pixel pro Inch und 4.500 x 3.000 Pixel – es soll 63 Prozent mehr Pixel als ein 4K-TV besitzen. Profis, bei denen die korrekte Farbwiedergabe essentiell ist, können zwischen den Formaten DCI-P3 und sRGB on-the-fly wechseln.

„The product I’m going to show you is all of that — but it’s one step further.“

Microsoft Surface Studio: die Anschlüsse. (Bild: Microsoft)

Durch die Chromarme, an denen das Display aufgehängt ist, kann der Screen beliebig positioniert werden. Durch die Positionierung der Arme gerät die Hardware weitgehend in den Hintergrund, sodass der Nutzer sich auf den Inhalt konzentrieren könne, so Panay. Nicht nur in Sachen Design will Microsoft überzeugen, sondern auch bei der Ausstattung. So stecken im Surface Studio bis zu 32 Gigabyte Arbeitsspeicher und eine bis zu zwei Terabyte große Hybrid-Festplatte. Als Prozessor kommen je nach Modell ein Intel Core i5-, der i7-Chip der sechsten Generation (Skylake) zum Einsatz. Bei der Grafikeinheit kann zwischen der NVIDIA GeForce GTX 965M mit zwei Gigabyte GDDR5 Speicher oder NVIDIAs GeForce GTX 980M mit vier Gigabyte GDDR5-Speicher gewählt werden.

Das Surface Studio besitzt selbstredend eine fünf Megapixel Webcam für Videochats, eine Audiobuchse, einen SD-Karten-Einschub sowie einen Mini-DisplayPort, Ethernet und vier USB-3.0-Ports. Das WLAN-Modul unterstützt WLAN nach 802.11 ac, ferner sind Bluetooth 4.0 und Xbox Wireless an Bord.

Surface Dial: Neues Eingabegerät für Windows 10

Microsoft Surface Dial. (Bild: Microsoft)

Im Zuge der Vorstellung des Surface Studio ist auch der Surface Dial angekündigt worden. Das Puck-große Drehrad fungiert als erweitertes Eingabegerät für Windows 10 – nicht nur für das Surface Studio, sondern auch für andere Modelle der Surface-Reihe wie Surface Pro 3 und Surface Pro 4.

Mit dem Surface Dial kann man beispielsweise den Arbeitsverlauf per Dreh nachverfolgen, ein Dokument durchblättern, hineinzoomen oder in einer Bildbearbeitungs-Anwendung eine Farbpalette anzeigen lassen und die Farbe, mit der man arbeitet, im Fluge ändern. Laut Microsoft bietet der Dial aber noch eine Menge Funktionen mehr.

Microsofts Surface Dial ist ein neues vielseitiges Eingabegerät. (Bild: Microsoft)

Surface Studio: All-in-On für Kreative, ideal für die Windows 10 Creators Edition

Mit dem Surface-All-in-One-PC will Microsoft in den kreativen Bereich eindringen, der zum Großteil von Apple und seinen Macbooks und iMacs eingenommen wird. Durch das Surface Book und die neuen Eingabemethoden will Microsoft versuchen, Apple das Wasser abzugraben. Dieser Push in die kreative Welt wird unterstützt durch die Integration von 3D-Inhalten in Windows 10.

Microsoft Surface Studio. (Foto: Microsoft) 1 von 17 Zur Galerie

Der Surface-Studio-Rechner ist ab dem 26. Oktober vorbestellbar und kostet ab 2.999 US-Dollar. Für den Preis bekommt man das Core-i5-Modell mit einer ein Terabyte-Hybrid-Festplatte, acht Gigabyte RAM und einer GPU mit zwei Gigabyte. Das Topmodell mit 32 Gigabyte RAM, Core i7-Chip und der vier Gigabyte GPU schlägt mit 4.199 US-Dollar zu Buche. Wann oder ob der Rechner nach Deutschland kommt, ist noch ungewiss. Wir tippen aber auf einen Marktstart im nächsten Jahr. Ähnlich verhielt es sich beim Surface Book.

