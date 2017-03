SXSW 2017: Der Tech-Szene die Leviten gelesen

Notizen von der SXSW 2017: Während sich bei vielen Plattformen die Grenzen zwischen real und virtuell verschieben, stellen sich auch zunehmend Fragen nach einer Gesellschaft ohne Arbeit – zu Recht?

Produktmanagement ist wahrscheinlich der am wenigsten beachtete Erfolgsfaktor des Silicon Valley. Wie es dorthin kam und sich in der frühen Tech-Industrie etablierte, ist eine spannende Geschichte. In erfolgreichen Startups sind es meistens die Gründer, die diese Rolle spielen. In größeren, etablierten Unternehmen ist die Rolle des Gründers schon vergeben, sodass Produktmanager an seine Stelle treten.

Neue und innovative Produkte entwickeln

Die grundlegenden Fragen sind die gleichen, wenn es um die Entwicklung von neuen und innovativen Produkten geht. Für Mike Maples, der früh in Twitter, Twitch und Lyft investiert hat, ist die erforderliche Courage für einen Pivot zur rechten Zeit eines der wichtigsten Erfolgskriterien. Es braucht für ihn eine Menge Disziplin und Integrität, weiterhin an die Produktvision zu glauben, während Zeit und Geld ausgehen und die aktuelle Iteration eines Produktes nicht funktioniert.

Scott Cook, Mitgründer von Intuit, zitierte auf der SXSW den Managementguru Peter Drucker, für den das Unerwartete die wichtigste Quelle der Innovation ist. Was wir nicht schon vorher gewusst und erwartet haben, das sagt uns der Markt. So hatte Instagram anfangs auch einen ortsbezogenen Gamification-Ansatz wie Foursquare, fokussierte sich dann aber auf den Bilderdienst und ließ das Spiel fallen – der Rest ist bekannt.

(Bild: t3n)

Große Unternehmer finden Geheimnisse, erklärte Mike Maples unter Hinweis auf Peter Thiel. Überall seien solche Geheimnisse zu finden, wir müssten nur nach ihnen suchen. Für Scott Cook liegt der Schlüssel dazu darin, sich auf den Nutzer eines Produktes zu fokussieren statt auf den Wettbewerber. So entsteht Innovation, die dann von den Wettbewerbern kopiert wird. Umgekehrt würde man nur selbst den Wettbewerb kopieren. Mike Maples unterscheidet zwei Arten des Scheiterns. Gründer, Startups und Produkte können scheitern, weil sie nicht konsequent genug sind – oder sie scheitern, weil sie bis ans Limit und darüber hinaus gegangen sind. Nur eines davon sieht er positiv.

Auf ihre Art gilt das auch für die beiden Exponenten für das heiße Thema Fake News, die Yasmin Green (Jigsaw/Google/Alphabet) auf die Bühne der SXSW holte. Jestin Coler ist – oder war, je nach Betrachtungsweise – Unternehmer in Sachen Fake News. Der Gründer und CEO von Disinfomedia hat viel Geld mit Projekten wie dem Anfang November an einem Nachmittag zusammengehackten und komplett fiktiven Denver Guardian oder dem National Report verdient.

Die Definition von Fake News hat sich verschoben

Jeffrey Marty, der sich selbst als konservativ beschreibt, ist Anwalt und betreibt seit 2013 den fiktiven Twitter-Account @RepStevenSmith, der den 15th Congressional District des Bundesstaates Georgia vertritt. Beeindruckend, da Georgia tatsächlich nur 14 Distrikte hat. All dies ist im Grunde leicht als Fake und Satire zu erkennen und offen als solche ausgewiesen. Dennoch nehmen offensichtlich viele Nutzer diese Medienprodukte als real wahr, als beschrieben sie eine Realität jenseits der Fiktion.

Jestin Coler wies darauf hin, dass sich die Definition von Fake News in jüngster Zeit verschoben hat: War der Begriff früher beschränkt auf Fiktion, schließt er nun auch News ein, die jemand für unglaubwürdig hält. Als Fake News gilt, was nicht ins Weltbild passt, was die eigene Filterblase sprengt.

Vermeintliche Branchentrends betrachtet

Als großen Sprengmeister für allerlei digitale Filterblasen beschäftigt die SXSW seit Jahren Bruce Sterling, der in einer Art Abschlusspredigt der Tech-Szene die Leviten liest. In diesem Jahr zerpflückte er zunächst genüsslich die echten oder vermeintlichen Trends der vergangenen zwölf Monate, bevor er dann furios die aktuelle politische Lieblingsidee der Technologiegläubigen unter die Lupe nahm: das bedingungslose Grundeinkommen. Bruce Sterling führte die Idee zunächst auf ihre Wurzeln in der Krise der 1950er Jahre zurück, als Industriejobs im großen Maßstab zu verschwinden begannen.