Symbioticon 2016: Zwischen Innovation und Tradition

Vom 14. bis 16. November findet in der Frankfurter Messe parallel zum FI-Forum, Symbioticon statt, der erste Hackathon der Sparkassen-Finanzgruppe.

Ziel der Veranstaltung ist es, Fintechs, Entwickler, Kreative und die Sparkassen-Finanzgruppe zusammenzubringen. Neben Preisgeldern gibt es auch die Perspektive, neue Projekte gemeinsam mit den Sparkassen aufzusetzen.

Heute befinden sich Dienstleistungen rund ums Geld im Umbruch, und im Finanzmarkt entstehen viele innovative Ideen und Unternehmen. Schnelle, schlanke und intuitive Lösungen werden entwickelt. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, entsteht im Rahmen des Hackathons Symbioticon eine Symbiose zwischen Innovation und Tradition.

In einem kreativen Umfeld entwickeln Fintechs, Developer und Interessierte gemeinsam mit innovativen Mitgliedern der Sparkassen-Finanzgruppe neue Ideen für das Banking der Zukunft für die größte Kundenbasis im Deutschen Bankenmarkt mit mehr als 15 Millionen Online- und Mobile-Banking-Kunden. Symbioticon bringt die Teilnehmer mit spannenden Partnern, interessanten Technologien und Schnittstellen zusammen. So entsteht die Basis für gute Vernetzung. Des Weiteren ist mit ZEB und der Haspa viel Banking-Know-How mit an Bord.

Connecting Ideas

Die rund 100 Teilnehmer arbeiten in interdisziplinären Teams und profitieren von einem offenen und transparenten Umfeld, in dem Banking Know-how und professionelles Coaching vorhanden ist. Zur Verfügung stehen dabei eine Banking API sowie Google Firebase zum Entwickeln mobiler Anwendungen und IBM Bluemix als Cloud-Plattform.

Die Teilnehmer erwarten Preise im Wert von mehr als 20.000 Euro in vier Kategorien und die Möglichkeit, konkrete Projekte gemeinsam mit Vertretern beziehungsweise Investoren der Sparkassen-Finanzgruppe aufzusetzen.

Symbioticon im Überblick

Datum und Ort:

14. bis 16. November 2016

Frankfurter Messe, Frankfurt

Themen:

Fintech

Deutscher Bankenmarkt

Coding

Tickets:

