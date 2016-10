SZ-Social-Media-Chef Dirk von Gehlen: „Twitter bleibt heiß“

Geld auf Social Media, KI als Doktor und Morgenluft für Twitter: Dirk von Gehlen ist bei der Süddeutschen Zeitung verantwortlich für Social Media und Innovation. Für t3n hat er in die Glaskugel geschaut.

Dieser Artikel ist Teil einer Serie, in der Experten bei t3n in die Zukunft blicken. Sascha Pallenberg dachte über die Blogs der Zukunft nach, Bild.de-Chefredakteur Julian Reichelt über die Kommunikation von Nachrichtenmeldungen. Bis zum Ende des Jahres geht es hier um Technik, Wissenschaft und Fiktion. Motto: weiterdenken, was ist.

Dirk von Gehlen ist Journalist bei der Süddeutschen Zeitung. Für uns hat er in dieser Ausgabe zum Thema Social Media in die Glaskugel geschaut.

t3n.de: 2017, endlich wieder Sommer. Welches Netzwerk ist heiß?

Dirk von Gehlen: Twitter! Twitter war heiß und bleibt heiß. Früher hatte man einen singulären Computer, dessen Wert bestand aus seinen singulären Fähigkeiten. Dieses Internet, über das wir so selbstverständlich reden, hat aus dem Werk ein Netzwerk gemacht. Bei Twitter habe ich selber erstmals erlebt, was das in einer weltweiten Ausprägung bedeuten kann. Das begeistert mich. Immer noch und immer wieder. In der Wahrnehmung von Trends und Hypes gilt Twitter nicht als besonders heiß, aber es funktioniert sehr gut. Twitter ist außerdem ein totales Live-Medium. Erlebbarer Journalismus, live, das ist einer der wichtigsten Entwicklungsstränge im Journalismus. Und da ist Twitter total stark.

Selbst wenn ich mit Facebook Live größere Reichweite erziele als mit Periscope: Twitter bleibt trotzdem das Medium, an das ich mich wende, wenn ich zum Beispiel live über ein Ereignis informiert werden will. Das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt? Da gucke ich auf Twitter, da gucke ich nicht auf Facebook. Das ist ein Problem des Facebook-Algorithmus, dass ich da 24 Stunden später einen Post zu sehen bekomme.

Und diese Stärke wird Twitter – egal, wer es am Ende kauft – noch sehr viel stärker herausstellen. Twitter ist bei Weitem noch nicht vorbei. Es wird sich künftig noch mehr zu einem Unterhaltungsmedium entwickeln. Gerade in Deutschland ist Twitter noch sehr nachrichtlich getrieben, Teile des politischen Berlins bewegen sich dort. Die breitere Öffentlichkeit, die sich eher für Unterhaltung interessiert, die ist in Deutschland noch nicht so stark vertreten.