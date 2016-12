t3n-360-Grad-Reportage: Die heimliche Revolution der Logistik

Menschliche Picker werden durch Roboter ersetzt, ein Roboter bringt das Paket direkt bis zum Kunden. Die Revolution der Logistik vollzieht sich heimlich – wir haben mit einer 360-Grad-Kamera hinter die Kulissen geschaut.

München, Nürnberg und London: Das waren die drei Stationen unserer 360-Grad-Reportage. Wir haben ein Paket vom Lager bis zur Haustür begleitet und die aktuellen Automatisierungsprozesse in der Logistik in 360 Grad gefilmt. Hier bekommt ihr alle Teile der Reportage im Überblick

So schaust du unsere 360-Grad-Videos: Am meisten Spaß machen die 360-Grad-Videos, wenn du es auf einem Smartphone anschaust. Öffne das Video dafür über einen Klick auf die jeweilige Vorschau direkt in der Youtube-App. Nur dann kannst du dich im Video umsehen, in dem du dein Smartphone in die gewünschte Richtung bewegst. Am Desktop musst du die Maus gedrückt halten und in die gewünschte Richtung ziehen, um dich umzuschauen.

Station 1: Die Automatisierung im Lager

Mit einem Klick auf das Bild gelangst du direkt zu Youtube, damit du dir dort das 360-Grad-Video ansehen kannst.

Die erste Station in unserer 360-Grad-Reportage war das Münchner Unternehmen Magazino. Das Startup kümmert sich um einen der ersten Schritte nach einer Bestellung: die Kommissionierung, also das Zusammenstellen der bestellten Artikel. Mit ihrem entwickelten Roboter will Magazino das automatisieren. Toru soll vor allem schwere oder schwer erreichbare Artikel übernehmen und durch das Lager transportieren.

Natürlich stellt sich die Frage, ob Roboter die Kommissionierung in Zukunft komplett übernehmen können. Steffen Kleinert vom Institut für Transport- und Automatisierungstechnik der Uni Hannover sagt dazu: „Der Magazino ist ein für einen relativ eingeschränkten Bereich interessantes Konzept, so lange die Kommissionierware ausreichend klein, leicht und in einem passenden Format vorliegt. Die Bandbreite an Warentypen, Verpackungen und Größen ist allerdings derart groß, dass kein am Markt verfügbares System alles abdecken kann, im Gegensatz zu einem Menschen.“

Mehr dazu erfahrt ihr im Artikel zum ersten Teil der 360-Grad-Reportage.

Station 2: Der Rangierbahnhof in Nürnberg

Mit einem Klick auf das Bild gelangst du direkt zu Youtube, damit du dir dort das 360-Grad-Video ansehen kannst.

Ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Kunden ist der Transport. Daher war die zweite Station unserer Reportage der Rangierbahnhof in Nürnberg, auf dem Züge führerlos von einer Person im sogenannten Ablaufstellwerk mit Hilfe von Computern gesteuert werden. In unserer Reportage zeigen wir euch, wie das funktioniert und ihr könnt auf einem Wagen mitfahren. Da das Kuppeln aber nach wie vor Handarbeit erfordert, werden Rangierbahnhöfe wie der in Nürnberg in Deutschland nicht neu gebaut.

Steffen Kleinert erklärt, warum in diesem Bereich weiterhin Menschen benötigt werden: „Automatisierte Systeme sind technisch wesentlich komplexer als manuell bediente. Ausfälle, die sich auch bei der besten Planung und Vorbereitung nicht gänzlich vermeiden lassen, können schnell ein vollständiges System zum Zusammenbruch bringen. Um diese Ausfälle zu beheben, oder besser noch frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern, sind Menschen heute und in Zukunft nicht zu ersetzen.“

Mehr dazu erfahrt ihr im Artikel zum zweiten Teil der 360-Grad-Reportage.

Station 3: Der Roboter, der das Paket bis zur Haustür bringt

Mit einem Klick auf das Bild gelangst du direkt zu Youtube, damit du dir dort das 360-Grad-Video ansehen kannst.

Für die sogenannte letzte Meile vom Hub zum Kunden hat das Londoner Unternehmen Starship eine automatisierte Lösung gebaut: Einen Roboter. Er kann von einem Hub aus allein zum Kunden fahren, der sein Paket dann mit Hilfe einer Smartphone-App aus dem kleinen Lagerraum des Roboters entnehmen kann. Der Roboter ist mit einem Kamerasystem ausgestattet, das den gesamten Bereich um das Fahrzeug scannt und bei zu nahen Objekten abbremst. Bei versuchtem Diebstahl oder Beschädigung werden die Bilder automatisch an den Hersteller geschickt. Auf rund 8.000 Kilometern ist der Roboter laut Starship schon über 400.000 Menschen unfallfrei begegnet.

Experte Steffen Kleinert sieht beim Starship-Roboter die Schwierigkeiten wie die zusätzliche Belastung von Gehwegen in großen Metropolen, sieht aber durchaus auch Chancen. „Einzelne Anwendungen wie direkte Lieferungen über kurze und mittlere Distanzen könnten eine Nische sein, die ein derartiges System besetzten kann. Ein Ersatz für klassische Paketzusteller sehe ich darin nicht.“ Auch im Verkehr kann er sich in Zukunft Roboter vorstellen: „Lieferroboter, Müllabfuhr, Straßenreinigung etc. sind alles Bereiche, bei denen autonome Roboter eingesetzt werden können und sicherlich auch werden, wenn auch nicht flächendeckend.“

Mehr dazu erfahrt ihr im Artikel zum dritten Teil der 360-Grad-Reportage.