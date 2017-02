Quereinsteiger willkommen: t3n sucht Redakteur (m/w) für Design und Entwicklung

Dein Herz schlägt für CSS, Javascript und Webdesign? Ab sofort suchen wir einen Redakteur (m/w) für das Thema – Berufseinsteiger können sich auch als Volontär (m/w) bewerben.

Dein Profil

Du hast eine schnelle Auffassungsgabe, bist geekig veranlagt, technikverliebt und hast ein Faible für die wichtigsten Webtechnologien (wie JavaScript, HTML5, CSS3, Ruby on Rails und PHP)? Du musst nicht unbedingt selbst coden können – auch wenn das ein Plus ist –, aber kennst dich mit Web-Programmiersprachen ebenso gut aus wie mit den neuesten Designtrends? Erfahrungen in einer Redaktion sind gerne gesehen aber keine Voraussetzung – wir nehmen auch gerne Quereinsteiger!

Daneben hast du einen Blick für richtig gutes Webdesign und weißt, welche Trends gerade besonders heiß sind. Zudem hast du, im Idealfall, schon erste Erfahrung im Schreiben von Artikeln gemacht – zum Beispiel in deinem Blog. Und: Du bist ein Teamplayer.

Das bieten wir dir

Du schreibst in unserer Redaktion über die neuesten Trends bei Webdesign- und Entwicklung und baust dir dein eigenes Netzwerk rund um Webentwicklung und Design auf. Und damit du auch in deinen Fachbereichen weiterkommst, schicken wir dich auf spannende Events, die sich um Webentwicklung und Design drehen, und ermöglichen dir Fortbildungen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Deine „Heimat“ wird die Online-Redaktion in Hannover sein, wo du Inhalte für unsere schnell wachsende Plattform t3n.de verfasst.

Wenn du noch keine Berufserfahrung hast, bieten wir dir gerne auch unser 24-monatiges Volontariat als Ausbildung an. Darin lernst du bei t3n das Handwerkszeug, um in der Medienwelt von morgen ganz vorne dabei zu sein. Dabei bist du ein vollwertiges Mitglied der Redaktion, kannst eigene Ideen einbringen, wirst mit allerlei Webanalyse-Tools in Berührung kommen und in unseren Social-Media-Kanälen unterwegs sein.

Natürlich wirst du im Rahmen deines Volontariats auch andere Abteilungen durchlaufen und beispielsweise an der Produktion des t3n-Magazins mitwirken. Bei alldem kommt aber auch der Journalismus nicht zu kurz. So schicken wir dich unter anderem in Kurse renommierter Organisationen, in denen du das journalistische Handwerk von Grund auf beigebracht bekommst.

Das bieten wir Dir:

einen Platz in einem jungen Team in einem hochinnovativen und schnell wachsenden Medienunternehmen mitten in Hannover

faire Bezahlung und geregelte Arbeitszeiten

10 gute Gründe, für t3n zu arbeiten

Büro über vier Etagen: Siebträgerespresso, Playground, - Dachterrasse, Gemeinschaftsevents (Mitarbeiter-Barcamps, Grillen, Weindonnerstage,..), gratis Kaffeespezialitäten, Müsli, Früchte, Frühstück und kühle Getränke

Interesse?

Wenn das für dich interessant klingt, freuen wir uns auf deine Nachricht. Schick uns einfach eine E-Mail mit deinem tabellarischen Lebenslauf und Zeugnissen an jobs@yeebase.com. Dein Ansprechpartner ist t3n-Online-Chefredakteur Stephan Dörner. Falls du selbst nicht in Frage kommst, aber jemanden kennst, der auf der Suche nach einer entsprechenden Stelle ist, dann empfehle uns gerne weiter.