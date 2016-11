Podcast: Warum IT-Sicherheit ein Fall für die Uno werden muss

In der 12. Folge des Filterblase-Podcasts sprechen die beiden t3n-Chefredakteure Luca Caracciolo und Stephan Dörner über Hackerangriffe im Netz und was sie für die Sicherheit bedeuten.

Diverse Hackerangriffe haben in diesem Jahr für Aufsehen gesorgt. Für besonders viel Aufmerksamkeit hat der DDos-Großangriff auf den Nameserver-Anbieter Dyn gesorgt, der dazu geführt hat, das zeitweise große Plattformen wie Twitter und Netflix nicht erreichbar waren.

Wir sprechen über die verschiedenen Arten von Hackerangriffen, wie sie uns persönlich treffen können und welche Rolle das Internet of Things dabei spielt. Dabei fragen wir uns, ob zwischenstaatliche Hackerangriffe nicht längst einen kalten Krieg im Netz eingeläutet haben – und welche Rolle die Uno für eine Wahrung des Friedens im Netz spielen könnte.

„Uno-Staaten müssen sich auf Regeln einigen“

Besonders bedrohlich schätzt Luca Caracciolo die Entwicklung im Internet of Things ein: „Es gehen zum Teil Geräte ins Netz, von denen wir nicht mal wissen, dass sie das tun. Als Nutzer ist man da ziemlich hilflos.“ LTE-Chips, die immer günstiger werden und in entsprechende Geräte wie Toaster oder Waschmaschinen verbaut werden, sorgen für die entsprechende Konnektivität. Hacker können dann Bot-Netze, bestehend aus solchen IoT-Geräten, nutzen, um beispielsweise DDos-Angriffe durchzuführen.

Auch Hackerangriffe auf zwischenstaatlicher Ebene sind längt Normalität. So vermuten Sicherheitsexperten etwa russische Hacker hinter den Angriffen auf die demokratische Partei in den USA. Nordkorea soll bereits Angriffe auf das SWIFT-Netzwerk – ein internationales Überweisungssystem – durchgeführt haben. Um das Ende des Internets als offene und global vernetzte Plattform nicht zu gefährden, fordert Stephan Dörner deshalb, dass „Uno-Staaten sich zu Regeln und Einschränkungen beim Einsatz von Cyber-Angriffen verpflichten müssten.“

