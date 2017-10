Alle Twitter-Kanäle der t3n-Mitarbeiter auf einen Blick

Neben dem Twitter-Account vom t3n-Magazin sind auch viele unserer Mitarbeiter mit starken Profilen im Netz unterwegs. Werft einen Blick in unsere „Who-to-follow“-Liste.

Das folgenswerte t3n-Team auf Twitter: Alle Kanäle auf einen Blick

Die meisten Leser unter euch werden ihn kennen und haben ihn über die Jahre lieben gelernt: den offiziellen Twitter-Kanal des t3n-Magazins. Mehr als 119.000 Menschen werden rund um die Uhr mit Informationen aus dem digitalen Business versorgt. Bist du schon dabei? Wenn nicht, ist jetzt die beste Gelegenheit dazuzustoßen. In diesem Artikel stellen wir zudem die Twitter-Accounts unseres Teams vor. Hängt euch dran!

Die Gründer:

Andreas Lenz (@andylenz)

Startups, Growth, Brand-Building

Andreas Lenz ist einer der Gründer des t3n-Magazins, Co-Initiator von Gruenderimpuls.de, hardwrk.com, ConventionCamp und Barcamp Hannover. Als Leader-Award-Preisträger kümmert sich der passionierte Sales-Manager aktuell am liebsten um Brand- und Community-Building. Außerdem genießt er gerne guten Wein.

Martin Brüggemann (@brgmn)

Web-Tech, E-Commerce, Sport

Martin Brüggemann ist t3n-Mitgründer und -CTO der ersten Stunde. Er kümmert sich um alle t3n-Technik-Projekte und fühlt digitalen Details auf den Zahn. Achtung: Extrem tiefes Fachwissen trifft auf Espresso-Liebe, Bio-Food & Ausdauersport – ein Mindestmaß an „Nerd-Faktor“ des Lesers wird vorausgesetzt.

Jan Christe (@janchriste)

Publishing, Produktivität, New Business

Jan Christe ist Mitgründer und Herausgeber des t3n-Magazins. Neben der inhaltlichen Ausrichtung beschäftigt er sich vor allem mit neuen journalistischen Geschäftsmodellen und Trends im Mediengeschehen. In seiner Freizeit ist er am liebsten in der Natur oder reist mit Frau und Tochter im weinroten VW T3 Atlantic durch Europa.

Die Redakteure:

Stephan Dörner (@doener)

Digitale Wirtschaft, Ökonomie, Politik

Stephan Dörner ist Chefredakteur von t3n.de. Er twittert über die digitale Wirtschaft, das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Im Grunde alles außer Fußball. Mit mehr als 22.000 Followern gilt er auf Twitter als echter Tech-Influencer. Bevor er 2016 zu uns wechselte, war er Redakteur bei Der Welt und dem Wall Street Journal.

Luca Caracciolo (@papierjunge)

Print, Virtual Reality, Podcasts

Luca Caracciolo ist Chefredakteur des gedruckten t3n-Magazins. Er ist fasziniert von Virtual Reality und beleuchtet in seiner VR-Kolumne „Views on VR“ die verschiedenen Facetten der neuen Technologie. Zudem betreibt er den t3n-Podcast „Filterblase“ und spielt leidenschaftlich gern Videospiele.

Sébastien Bonset (@sebisebsn)

Software, Produktivität, Gadgets

Sébastien ist Redaktionsleiter bei t3n.de, leidenschaftlicher Gamer und begeisterter Taucher. Wenn er nicht an der Verbesserung von t3n.de, seinem Highscore oder seinem Luftverbrauch arbeitet, fotografiert er und ist auf dem Fahrrad unterwegs. Thematisch beschäftigt er sich häufig mit den Bereichen Software, Produktivität und Gadgets.

Lea Weitekamp (@lojanna)

Digitale Wirtschaft, Management, Women in Tech

Lea Weitekamp leitet die Redaktion des gedruckten t3n-Magazins. Nach Feierabend macht sie mit ihrem Sohn Hannovers Spielplätze unsicher. Dieses Doppelleben beeinflusst auch ihre Twitter-Identität: Zu Digitalwirtschaft, Kommunikation und Management gesellen sich immer öfter Tweets, die um das Thema Frauen und Karriere, speziell in der Tech-Branche, kreisen.

Lisa Hegemann (@frauhegemann)

Startups, digitale Wirtschaft

Lisa Hegemann ist stellvertretende Redaktionsleiterin des t3n-Magazins und von t3n.de. Vor ihrer Tätigkeit bei t3n hat sie unter anderem für das Handelsblatt gearbeitet. Sie schreibt bevorzugt über Startups und die digitale Wirtschaft, vor allem aber über Menschen. Auf Twitter schimmert ab und an ihr Faible für Literatur, Ironie und den Effzeh durch.

Daniel Hüfner (@hexitus)

Startups, Silicon Valley, Technologie

Daniel Hüfner ist Redakteur beim t3n-Magazin und schreibt über Startups und digitale Geschäftsmodelle. Im Rahmen seines Wirtschaftsgeographie-Studiums hat er sich mit den Standortphänomenen von jungen Internetunternehmen beschäftigt. Er liebt gutes Design, furiose erste Sätze und Hannover 96.

Andreas Weck (@andreasweck)

Karriere, New Work

Andreas Weck ist nun schon seit über vier Jahren bei t3n. Er bearbeitet vor allem spannende Themen rundum das Karriere-Ressort. Zudem war Andreas mehrere Monate als t3n-Korrespondent im Silicon Valley unterwegs. Sein Lieblings-Gif hat er auf seinem Twitter-Account gepinnt – ihr werdet es lieben!

Jochen G. Fuchs (@der_efuchs)

E-Commerce, Fintech, Mobile-Payment

Jochen G. Fuchs, besser bekannt als der „E-Fuchs“, verantwortet das E-Commerce-Ressort bei t3n. Zudem beschäftigt er sich mit Themen rundum Mobile Payment und Fintech. Auf seinem Twitter-Account schreibt er über Branchen-News, aber auch über Dinge aus dem täglichen Leben.

Andreas Floemer (@andreasfloemer)

Mobile Computing, E-Mobility, Marketing

Andreas Floemer ist Redakteur bei t3n.de. Er schreibt über neue Hard- und Software und hat die Ressorts E-Mobilität und Marketing im Blick. In seiner Freizeit (aber auch während der Arbeit) trinkt er gerne guten Kaffee, unternimmt Dinge mit seiner kleinen Familie und versucht, etwas Zeit und Muße für Sport zu finden.

Johannes Schuba (@joschuba)

Software & Infrastruktur, Video, Foto

Johannes Schuba ist Redakteur für das t3n-Ressort Software und Infrastruktur. Er gibt euch gerne Software-Tipps oder bringt euch die Welt des Hostings näher. Außerdem ist er viel mit der Kamera unterwegs und holt gerne seinen Kontrabass aus dem Gigbag. Ohne Johannes würde keiner im Team wissen, wo was ist. Muss an der Stelle auch mal gesagt sein – danke!

Cornelia Dlugos (@CaptainConni)

SEO, Social Media, Content-Marketing

Cornelia Dlugos verantwortet das Ressort Online-Marketing in der t3n-Redaktion. SEO und Social-Media-Marketing lassen ihr digitales Herz höher schlagen. Außerdem ist sie erste Ansprechpartnerin für Gastartikel auf t3n.de. In der Offline-Welt treibt sie sich am liebsten auf Konzerten und Festivals herum oder frönt ihrer Leidenschaft für Sci-Fi und Fantasy.

Jessy Kösterke (@jessykoesterke)

Entwicklung, Design

Nach ihrer Ausbildung zur Webdesignerin begann Jessy ihr Volontariat bei t3n und betreut im Rahmen dessen die Ressorts Design und Entwicklung. Zudem schreibt sie liebend gerne über Social-Themen wie Snapchat und Instagram. In ihrer Freizeit macht sie Crossfit und hat ein Herz für gute Burger.

Das Social-Media- und Marketing-Team

Lars Budde (@larsbudde)

SEO, Webanalyse, Growth

Lars Budde kümmert sich bei t3n ums Online-Marketing, sowohl in der Redaktion als auch im Vertrieb. Außerdem ist er die Growth-Hacking- und SEO-Geheimwaffe an Bord. Die Devise lautet: Nicht nur schreiben, sondern auch selber machen. Auf Twitter teilt er täglich lesenswerte Artikel über alle angrenzenden Themen.

Melanie Petersen (@KlaraKatz)

Content-Marketing, Publishing, Sponsored Post

Melanie Petersen ist ebenfalls an der Schnittstelle zwischen Marketing und Online-Redaktion tätig und betreut federführend den Bereich der Sponsored Posts. Privat ist die Wahl-Hannoveranerin ein großer Fan von Südostasien und verfolgt die Welt der Bitcoins. Zudem joggt sie gerne durch die Gegend.

Stephan Röbbeln (@Stephanr78)

Social Media, Konzeption, Strategie

Stephan Röbbeln ist als Social-Media-Strategist und Produkt-Manager beim t3n-Magazin und t3n.de tätig. Neben seiner Leidenschaft zu Social Media ist Stephan ein kritischer Apple-Nerd. Seine Tweets sind eine Mischung aus Social Media / Online-Kommunikation, Apple und Inhalte rund um Produktivität.

Benjamin Rodgers (@b3nski_)

Social Media, Growth, Feel Good

Benski betreut als Social-Media-Manager die t3n-Kanäle und koordiniert die damit verbundenen Marketing-Kampagnen. Als Feel-Good-Manager – oder Good-Vibes-Minister, wie er es gerne nennt – kümmert er sich außerdem darum, das der Teamspirit brennt und die teaminternen Events on point sind. Übrigens, ohne Cap ist nicht Benski.

Fenja Schütte (@fedosch)

Social Media, Online-Marketing, Daily Stuff

Fenja Schütte ist Azubi im Bereich Online-Marketing und Social Media. Zu ihren Hauptaufgaben gehören das Community-Management auf allen Social-Media-Kanälen, das Schalten von Facebook-Ads und das Checken des t3n-Traffics. Privat verbringt sie ihre Freizeit als Serienjunkie und Foodlover.

Der andere Techniker

Max Rösch (@elbebass)

Web-Tech, Coding, Typo3

Max Rösch ist Lead-Developer bei t3n. Er hält das Technik-Team auf Trab und kümmert sich darum, dass keiner ohne Ticket nach Hause geht. Er hält sich in Sachen Typo3-Flow und Node.js auf dem Laufenden und blickt dabei gerne über den Tellerrand. Wenn der frisch gebackenen Papa noch Zeit findet, fährt er Rad.