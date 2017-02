t3n-Podcast: Wie relevant sind künstliche Intelligenz und neuronale Netze für die Wirtschaft?

In der 20. Folge des Filterblase-Podcasts diskutieren Print-Chefredakteur Luca Caracciolo und Online-Chefredakteur Stephan Dörner die wichtigsten KI-Technologien und ihre Relevanz für die Wirtschaft.

Künstliche Intelligenz (KI) ist der wichtigste Technologie-Trend des vergangenen Jahres und wird uns auch 2017 stark beschäftigen. Doch es herrscht oftmals noch Unverständnis bezüglich der Begrifflichkeiten vor: Was steckt eigentlich hinter starker und schwacher KI, Machine Learning oder neuronalen Netzen?

Wir erklären die wichtigsten Begriffe und diskutieren Anwendungsbeispiele und Einsatzszenarien der einzelnen KI-Disziplinen in der Wirtschaft. Wir beschäftigen uns aber auch mit dem Thema Superintelligenz: Was passiert eigentlich, wenn KI-Systeme eines Tages die kognitiven Fähigkeiten des Menschen übersteigen?

Filterblase abonnieren

Ihr könnt den Filterblase-Podcast bequem in eurer Podcast-App der Wahl abonnieren. In der Regel findet ihr den Podcast, wenn ihr ihn dort einfach sucht. Ansonsten könnt ihr auch den RSS-Feed manuell in der App eingeben.

RSS-Feed des Filterblase-Podcasts

Filterblase bei iTunes

Weitere Podcast-Episoden der Filterblase