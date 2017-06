t3n sucht Junior SEO-Manager

Du weißt was Crawler und Indexer treiben, was eine gute Seitenarchitektur ausmacht und wofür SEO-Tools taugen? Dann bring deinen Lebenslauf auf Vordermann und schick uns deine Bewerbung.

Wir suchen ab sofort Verstärkung an der SEO-Front. Es braucht nicht viel, damit du dafür in Frage kommst: Erste Erfahrungen in der Suchmaschinenoptimierung, entweder in Anstellung oder durch eigene Projekte, viel Spaß an einer analytischen Vorgehensweise und eine textsichere Schreibe. Damit landest du bei uns schon ganz weit oben auf der Liste!

Zu deinen Aufgaben gehört:

die kontinuierliche Unterstützung und Schulung unserer Onlineredaktion

die Beobachtung und der Ausbau unserer Sichtbarkeit in Suchmaschinen

die Analyse und Optimierung von Unterseiten mit Potenzial

das Schreiben von Inhalten für Ressort- und Themenübersichten

der Besuch relevanter SEO-Konferenzen des DACH-Raums

Das solltest du mitbringen:

erste Erfahrungen in der Suchmaschinenoptimierung, entweder in Anstellung oder durch eigene Projekte

eine analytische Denke und strukturierte Arbeitsweise

keine Scheu vor technischen Themen, sowohl im Gespräch als auch auf Papier

gute sprachliche Fähigkeiten und Lust am Schreiben von Texten

Spaß an der Arbeit in einem schnell wachsenden, 60 Mitarbeiter starken Fachverlag

Bist du der oder die Richtige?

Wenn alles, was du bisher gelesen hast, passt, spar dir die restlichen Zeilen. Es wird nur besser, denn: Wir statten dich mit technischem Equipment aus, spendieren dir den besten Arbeitsplatz in unserem zentral in Hannover gelegenen Office, versorgen dich mit allerlei Getränken und feinstem Kaffee, halten dir unseren „Playground“ inklusive Konsole für deine Mittagspause frei und laden dich schon jetzt zu unserem internen Barcamp ein. Dort lernst du dann auch den Rest der rund 60 Mann (und Frau) starken Truppe kennen.

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann schick uns deine Bewerbung per E-Mail an jobs@yeebase.com. Dein Ansprechpartner ist Lars Budde. Falls du selbst nicht in Frage kommst, aber jemanden kennst, der auf der Suche nach einer entsprechenden Stelle ist, dann empfehle uns gerne weiter.