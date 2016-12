„Paket-Ärger“: Tausende beschweren sich über Paketdienste

Mehr als acht Millionen Pakete täglich – diese Mengen erwartet allein die Post vor Weihnachten. Tausende Empfänger machen ihrem Ärger über Paketdienste derweil auf einem Verbraucherportal Luft.

Paketdienste: Portal sammelt Beschwerden

Im vergangenen Jahr hatte die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen mit „Paket-Ärger“ ein Beschwerdeportal eingerichtet, bei dem Verbraucher ihre Ärgernisse rund ums Versenden und Zustellen von Paketen mitteilen können. Zum einjährigen Jubiläum ziehen die Betreiber jetzt eine erste positive Bilanz, wie Spiegel Online berichtet. Die Plattform komme beim Verbraucher sehr gut an, meint etwa Verbraucherschützerin Iwona Husemann. Insgesamt sollen sich schon 6.500 Menschen wegen der Paketdienste beschwert haben.

In der Vorweihnachtszeit häuft sich die Arbeit für Paketdienste. (Foto: Shutterstock)

Ärgerlich ist zum Beispiel, wenn Paketboten die Pakete unerlaubt einfach vor der Haustür ablegen, nicht klingeln, sondern gleich eine Benachrichtigung einwerfen, oder die Pakete beschädigt beim Empfänger ankommen. Nicht alles muss man sich gefallen lassen. Auf dem Portal bieten die Verbraucherschützer Informationen über die Rechte, aber auch die Pflichten von Empfängern und Versendern von Paketen an. So ist etwa der Nachbar nicht verpflichtet, ein Paket für eine andere Person im Haus anzunehmen. Tut er es aber, muss er das Paket sorgfältig aufbewahren und sollte es dem Empfänger persönlich überreichen.

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen ist jetzt dabei, die auf „Paket-Ärger“ gesammelten Beschwerden auszuwerten und sie den betreffenden Dienstleistern mit der Bitte um Stellungnahme vorzulegen. Dadurch soll es auch möglich werden, verlässliche Daten über die Probleme mit den Zustellern zu bekommen und anschließend die Rechte der Empfänger zu stärken. Konkrete Forderungen sollen 2017 ausgearbeitet werden.

Paketdienste vor Weihnachten besonders ausgelastet

Gerade in der Vorweihnachtszeit ist es aber vielleicht auch an der Zeit, ein wenig Verständnis für die Paketzusteller zu haben. Denn in dieser Zeit sind die Dienste besonders ausgelastet. Allein bei der Post wurden in diesem Jahr 10.000 Aushilfen eingestellt, es wird ein Plus von zehn Prozent bei den Sendungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erwartet. Mit mehr als acht Millionen Paketen täglich rechnet etwa die Deutsche Post. Das sind doppelt so viele wie an normalen Tagen.

