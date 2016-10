„Teams“: Microsoft stellt nächste Woche seine Slack-Alternative vor

Microsoft lädt nächste Woche zu einem Office-Event. Erwartet wird dort der neue Kommunikationsdienst „Teams“, über den jetzt weitere Details durchgesickert sind.

Microsoft Teams schon erreichbar

Nach Facebook mit „Workplace“ ist jetzt auch Microsoft bereit, einen Slack-Herausforderer zu starten. Erste Informationen dazu gab es bereits Anfang September. Damals hieß es noch, der neue Enterprise-Service werde „Skype Teams“ heißen. Jetzt deutet alles daraufhin, dass der Softwarekonzern das Kommunikationstool „Microsoft Teams“ nennt.

Wie dem Portal MSPoweruser aufgefallen ist, führt die URL teams.skype.com mittlerweile auf die URL teams.microsoft.com. Dort zu finden ist der Login-Bereich für Nutzer des Unternehmens-Chats.

Die Startseite von „Microsoft Teams“ ist schon abrufbar, offiziell vorgestellt soll die Anwendung in den nächsten Tagen. (Bild: Microsoft)

Slack-ähnliches Design mit Office-Integration

Durchgesickerte Screenshots zeigen ein Interface, das stark an jenes von Slack erinnert. Die Integration zu Office-Anwendungen und OneDrive soll „Teams“ besonders in Unternehmen mit Microsoft-Infrastruktur zu einer besseren Lösung als Slack machen. Videotelefonie ist laut dem Bericht über die Integration von Skype möglich.

Microsoft hat in den nächsten Tagen gleich zwei Produktpräsentationen im Terminkalender. Am Mittwoch, 26. Oktober, findet in New York ein Windows-10-Event statt. Erwartet wird dort ein Surface-PC. Am 2. November veranstaltet das Unternehmen ein Office-Event. Dort rechnen Insider mit der offiziellen Vorstellung von „Teams“.

via www.windowscentral.com