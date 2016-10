Freunde im Weißen Haus: Diese US-Tech-Firmen investieren Millionen in Lobbyarbeit

Ein Draht ins Weiße Haus kann Wunder wirken, wenn es etwa um die Beeinflussung von Gesetzesvorlagen geht. Das wissen natürlich auch die US-Tech-Firmen. Sie geben Millionen für Lobbyarbeit aus.

Tech-Firmen wollen Gesetze nach Maß

In Deutschland scheint ein solches Vorgehen unmöglich, aber in den USA können Tech-Firmen Lobbys gründen, die – etwa durch Geldspenden – die Politik beeinflussen sollen. Die Pflege persönlicher Verbindungen soll Unternehmen helfen, dass vorteilhafte Gesetze auf den Weg gebracht und unvorteilhafte verhindert werden. Ein Top-Ten-Ranking des Finanzportals Finanzen.net, das auf Daten der US-Organisation Opensecrets.org beruht, listet die zehn US-Tech-Firmen, die am meisten Geld in die Lobbyarbeit stecken.

Tech-Firmen wie Google nehmen Millionen fürs Lobbying in die Hand. (Bild: Asif Islam / Shutterstock.com)

Auf dem zehnten Platz findet sich Yahoo, das im Jahr 2015 rund 2,84 Millionen US-Dollar investiert haben soll. Yahoo geht es dabei vor allem um mehr Transparenz für Geheimdienstanfragen. Allerdings soll Yahoo selbst E-Mails heimlich für US-Geheimdienste durchsucht haben. Apple auf Platz neun soll sich vor allem für Einfluss auf das Datenschutzgesetz und die Gleichberechtigung Homosexueller interessieren. Ausgaben 2015: 4,48 Millionen US-Dollar. Mit 4,63 Millionen US-Dollar nur unwesentlich mehr gab IBM laut den Informationen von Opensecrets für Lobbyarbeit aus. Auch hier stehen Datenschutzfragen sowie Unternehmenssteuern im Fokus.

Interessen der Tech-Firmen im Fokus

Steuern, Gesundheit und Bildung sind die Themen von Intel, für deren Beeinflussung 2015 rund 4,91 Millionen US-Dollar ausgegeben worden sein sollen. Wie andere US-Firmen auch interessiert sich Qualcomm (7,94 Millionen US-Dollar) für TTIP und Patente. Oracle (8,47 Millionen US-Dollar) zeigt Interesse an Steuern, Gesundheit und den Computerbereich. Etwas konkreter geht hingegen Microsoft vor, das 8,49 Millionen US-Dollar unter anderem dafür ausgibt, dass die US-Politik ein Kartellverfahren gegen den Konkurrenten Google in Betracht zieht.

Amazon hat seine Ausgaben 2015 mit 9,39 Millionen US-Dollar fast verdoppelt. Hauptthema ist neben Steuersenkungen die Genehmigung eines Drohnenprogramms, das den Lieferplänen des Online-Händlers zugutekommen würde. Ebenfalls fast zehn Millionen US-Dollar lässt Facebook springen, dafür sollen die Lobbyisten sich in Sachen Steuervorteile und Offenlegung von Geheimdienstaktivitäten stark machen. Mit Abstand am meisten Geld für Lobbyarbeit gibt Google-Mutter Alphabet aus. 16,66 Millionen nimmt der Konzern in die Hand und interessiert sich dabei für Themen wie Patente, Bildung, selbstfahrende Autos, Internetsicherheit und Zensur.