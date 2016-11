Technical Summit: Die Microsoft-Konferenz zeigt euch die neuesten Trends aus Entwicklung und IT

Anzeige

Die größte deutsche Microsoft-Konferenz für Entwickler und IT-Experten geht in die dritte Runde. Im Dezember findet in Darmstadt der Technical Summit 2016 statt.

Vom 6. bis zum 8. Dezember wird Darmstadt zur Hauptstadt der Entwickler und IT-Pofessionals, die sich für Microsoft-Produkte interessieren. Unter dem Motto „connecting.technologies“ geht es auf der Technical Summit 2016 an den ersten beiden Tagen in praxisorientierten Vorträgen und am dritten Tag in Workshops um die Entwicklung von modernen Anwendungen und zukunftsfähigen, digitalen Geschäftsmodellen. Dabei werden die Cloud- und Data-Plattform Azure und die neuesten Entwicklerwerkzeuge von Visual Studio zur Hilfe genommen.

Technical Summit: 100 Workshops und Sessions

Die Eröffnungs-Keynote der Konferenz hält Scott Guthrie, Executive Vice President im Bereich Cloud und Enterprise bei Microsoft. Zu den weiteren Keynote-Speakern gehört Erich Gamma, der mit seinem Team die Entwicklung von Visual Studio Code verantwortet und vorher maßgeblich an der Entwicklung von Eclipse beteiligt war. Außderdem halten Ann Johnson, zuständig für Cyber-Attacken und -Terrorismus, und Donovan Brown, DevOps-Manager bei Microsoft, Keynotes.

Auf der Konferenz dürfen natürlich auch Themen wie Open Source, DevOps, Cross-Plattform-Entwicklung und die Microsoft-Azure-Produkte nicht fehlen. Dazu kommen auch Themen wie „Disruptive Design for Augmented Reality“, Security, Deployment und Windows as a Service. In rund 100 Workshops und Sessions verteilt auf die drei Tage bekommen Teilnehmer viel Wissen von nationalen und internationalen Experten vermittelt.

Microsoft führt außerdem die Microsoft Cloud Deutschland vor, mit der datensensible Unternehmen aus Deutschland erfolgreich digital transformieren können.

Die Konferenz ist in verschiedene Themenblöcke aufgeteilt, die viele unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. In einem geht es beispielsweise darum, wie neue Technologien mehr Sicherheit ermöglichen. In einem anderen Themenblock geht es aber beispielsweise auch darum, wie ihr Entwicklungsprojekte mit Visual Studio umsetzen könnt – von der kleinsten App bis zur großen Business-Anwendung. Andere Themenblöcke behandeln auch den Aufbau eines Datenschatzes und zeigen, wie ihr die Cloud für Entwicklungsprojekte nutzt.

Der dritte Technical Summit im Überblick

Datum und Ort:

6. bis 8. Dezember 2016

Darmstadtium, Darmstadt

Themen:

Entwicklung

Infrastruktur

Tickets:

