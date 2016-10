Die Vor- und Nachteile einer Telefonanlage aus der Cloud

Anzeige

In Kürze basieren alle Telefonanschlüsse nur noch auf Voice over IP (VoIP). Gerade jetzt kannst du dich daher nach günstigen und besseren Angeboten umsehen. Worauf du achten solltest, liest du hier.

Telefonanlagen aus der Cloud bieten eine TK-Anlage mit umfassenden Funktionen für wenig Geld und ohne Wartungsaufwand oder Hardware an. Das einzige, was du dafür brauchst, ist ein Internetanschluss.

Doch ist so eine Cloud-Telefonanlage überhaupt etwas für dich und deine Firma? Am Beispiel des VoIP-Anbieters Fonial erhältst du ein paar Pros und Contras einer Telefonanlage aus der Cloud, die du unbedingt kennen solltest.

Vorteile einer Cloud Telefonanlage

Kosten sparen

Entscheidest du dich für eine Telefonanlage aus der Cloud, so eröffnet sich dir ein enormes Kosteneinsparpotenzial. Der Internetanschluss liegt in deinem Büro meistens schon und auch ein Router ist vorhanden. Mehr musst du dir für die Nutzung der Telefonanlage nicht anschaffen. Denn: Telefonieren kannst du nicht nur mit einem IP-Telefon, sondern auch über deinen Computer oder mit deinem Smartphone, zum Beispiel über eine App. So hast du so gut wie keine Anschaffungskosten. Auch bei den Grundgebühren sparst du: Den vollen Funktionsumfang von mehr als 100 Funktionen bekommst du zum Beispiel beim Anbieter Fonial für 2,90 Euro im Fonial Plus Tarif. Reichen dir drei Nummern und Basis-Telefonie-Funktionen, so gibt es für dich Fonial Free ohne Grundgebühren.

Flexibilität

Du bist ständig auf Achse, mal im Büro, mal im Coworking-Space und dann im Termin? Mit einer Cloud-Telefonanlage bist du trotzdem immer erreichbar. Du kannst mit wenigen Klicks festlegen, wo deine Anrufe hingeleitet werden: Auf dein Telefon oder Smartphone und wenn du gerade keine Zeit hast, auf die Mailbox. So entgehen dir keine Anrufe. Sämtliche Einstellungen triffst du in deinem Kundenkonto, das du über deinen Browser erreichen kannst – auch unterwegs. Die Flexibilität spiegelt sich auch in deinem Vertrag wieder. Mindestvertragslaufzeiten? Gibt es in der Regel nicht – auch nicht bei Fonial. Du kannst jederzeit zum Ende des Folgemonats kündigen. Dasselbe gilt für Rufnummern und Flatrates: Du brauchst kurzfristig eine weitere Nummer? Einfach bestellen und aktivieren. Wenn du sie nicht mehr brauchst, kannst du diese unkompliziert kündigen.

Sicherheit

Bei Fonial wird deine Telefonanlage aus mehrfach geo-redundanten Rechenzentren am Standort Deutschland bereitgestellt. Diese sind ausfallsicher und werden dauerhaft geschützt und gewartet. Außerdem wird deine Telefonanlage ständig mit Sicherheitsupdates versorgt. Du musst dich um nichts kümmern.

Funktionsvielfalt

Bei einer Cloud-Telefonanlage erwarten dich eine Menge Funktionen, die mit alten Telefonanlagen oder auch mit herkömmlichen Telefonanschlüssen nicht darstellbar sind. Fonial ist mit mehr als 100 Funktionen gestartet, darunter Profi-Features wie Mail2Fax, mobile Integration, IVR (Interactive Voice Response), Konferenzen inklusive Online-Planungstool und vielem mehr. Der Funktionsumfang wird ständig mittels Funktionsupdates erweitert.

Nachteile der Telefonanlage aus der Cloud

Klingt wie die eierlegende Wollmilchsau? Ist es aber nicht. Natürlich gibt es auch einige Nachteile bei Cloud-Telefonanlagen, die du kennen solltest.

Bandbreitenproblem

Möchtest du eine Cloud-Telefonanlage oder auch nur VoIP nutzen, so brauchst du eine entsprechende Bandbreite. VDSL ist nicht unbedingt nötig, aber pro Gespräch brauchst du 100 kBit/s im Up- und Dowstream. Als Einzelkämpfer kaum ein Problem – bei mehreren Mitarbeiten kann vor allem im Upstream ein Flaschenhals entstehen, denn hier sind die Kapazitäten meist begrenzt.. Die Folge: schlechte Sprachqualität und Gesprächsabbrüche.

Stromausfall

Fällt der Strom aus, so kannst du auch erst mal nicht telefonieren, denn für VoIP brauchst du eine aktive Internetverbindung. Auch wenn die Telefonanlage im Rechenzentrum nicht betroffen ist, kannst du sie vor Ort ohne Internet nicht nutzen. Weiterleitungen zum Beispiel auf deine Handynummer (die leider Kosten verursachen) oder Telefonieren über die Mobilfunkverbindung (wenn diese schnell genug ist), funktionieren weiter.

Sonderdienste

Führst du einen Laden, indem deine Kunden mit EC-Cash zahlen können? Oder hast du mit deinen Kollegen ein Büro angemietet, bei dem du eine Gegensprechanlage betreibst? Sind diese Sonderdienste noch auf veralteter ISDN-Basis, so musst du auch diese migrieren. Mittlerweile gibt es viele, einfache Lösungen für die IP-Migration von Sonderdiensten. Du solltest dies aber bei deiner Planung nicht vergessen.

