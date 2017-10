Wie die Telekom mit Stream-On die Netzneutralität aushebelt

Die Telekom bekommt bei den Stream-On-Optionen Rückendeckung von der Bundesnetzagentur – die Netzgemeinde tobt. Zu Recht?

Die Bundesnetzagentur bewertet die umstrittenen Stream-On-Optionen bei Telekom-Mobilfunktarifen als weitestgehend konform mit der entsprechenden EU-Verordnung. Dabei zeigt ein genauerer Blick auf Stream-On, dass die Telekom mit der Option wichtige Prinzipien der Netzneutralität umgeht. Die Netzgemeinde jedenfalls ist in Aufruhr.

Online-Chefredakteur Stephan Dörner und Print-Chefredakteur Luca Caracciolo diskutieren, warum die Netzneutralität im Allgemeinen so wichtig ist und was im Besonderen hinter dem Stream-On-Dienst der Telekom stecken könnte.

